نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتناول بذور الشيا لسد الشهية رائعة في التخسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بذور الشيا في التخسيس وأثرها الفعال في فقدان الوزن، وهذا بناء على الكثير من التجارب التي اثبتت فاعليتها الكثير من الأشخاص، حيث تعمل بذور الشيا بآلية معينة في المعدة مما يساعد علي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام الذي تتناوله مع الوقت، ذلك بالإضافة إلى الفوائد الغذائية الكثيرة التي سنتعرف عليها وطريقة الاستخدام الصحيحة لبذور الشيا في التخسيس.

بذور الشيا صغيرة ومسطحة بيضاوية الشكل. ناعمة ولامعة في الملمس تتراوح في اللون من الأبيض إلى البني إلى الأسود. ولها تاريخ لأكثر من 5500 عام منذ أن كانت جزءا من حمية الأزتك والمايا جزء مهم من نظامهم الغذائي. تجدر الإشارة إلى أن بذور الشيا تحتوي على الكثير من الألياف وأوميغا 3 والبروتين عالي الجودة. ومجموعة متنوعة من المعادن ومضادات الأكسدة.

الطريقة الصحيحة لاستخدام بذور الشيا في التخسيس

لبذور الشيا عدة طرق واستخدامات لتناولها والاستفادة من الفيتامينات والمعادن التي تحتويها، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على التخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق فقدان الشهية والتوقف عن تناول الطعام عند اللزوم

فوائد بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة كبيرة من الكالسيوم فيما يعادل خمس أضعاف الكالسيوم الموجود في كوب واحد من اللبن. تحتوي على ضعفين الأوميجا ثيري الموجودة في السمك السلمون الذي يعد من أكبر مصادر الأوميجا والدهون المفيدة للجسم. بها الأحماض الأمنية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي على نسبة جيدة من الزنك والماغنيسيوم. لها دور كبير في تعديل نسبة السكر والضغط في جسم الإنسان، وتحسين الدورة الدموية بشكل عام. مهمة جدا للسيدات من سن الثلاثين وما فوق لزيادة هرمونات الأنوثة وخاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

الطريقة الصحيحة لاستخدام بذور الشيا