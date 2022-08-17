نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التخلص من النمل والصراصير فى الصيف و بمكونات عندنا فى كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سنتحدث عن اسرع طريقة للتخلص من النمل و الصراصير في المنزل ونهائيا. تعاني كل المنازل وربات البيوت من انتشار الحشرات المختلفة مما يسبب الازعاج للكثير منا فى بيوتنا نظرا لوجود عدة عوامل ومنها العوامل المحيطة بخارج المسكن الذي تعيش فيه الاسرة المصرية. فيعتبر هذا العامل رقم واحد لهذه المشكلة. وتعد مشكلة تواجد النمل و الصراصير بالمنزل سواء في الحمام أو المطبخ من المشكلات التي تزعج الكثير من الأسر وربات المنازل. ويتساءل الكثير منا عن كيفية التخلص من هذه الحشرات تماما ومنع انتشارها فيما بعد. وستوضح لكم الان فى هذا المقال بعض من النصائح والطرق الجيدة التخلص من هذه الحشرات والقضاء عليها تماما

التخلص من النمل و الصراصير

تعددت طرق التخلص من الحشرات سواء الزاحفة او الطائرة وهناك البعض من الطرق الطبيعة تساعدنا فى التخلص من تواجد هذه الحشرات ومن هذه الطرق الاتى:

يفضل عدم ترك القمامة لليوم التالى فالتخلص من القمامة اول با اول مع التنظيف الجيد يعتبر من افضل طرق الوقاية فتحميك من تواجد الحشرات بشكل عام فى هى عملية مهمة اذا اردت التخلص من النمل و الصراصير و الحفاظ على نظافة المنزل

تتغذى هذه الحشرات دائما على بقايا الاطعمة الخاصة بنا التى ربما تتواجد دائما على الأسطح الغير نظيفة. لذلك يجب تنظيف الأطباق الغير نظيفة والتخلص من بقايا الطعام حتى لا تظهر هذه الحشرات المنزل مرة اخرى.

ماهو حمض البوريك

يعتبر حمض البوريك مسحوق غير عضوىو يتكون من املاح معدنية ويتميز بالاتى:

يتميز بلونه الابيض

يعتبر من الفئة منخفضة السمية .

جزيئاته بشكل اساسى تتكون من البورون البلورى

يدخل فى صناعة المنظفات والمساحيق الخاصة بتنظيف الملابس ومعجون الاسنان

يتواجد فى اليانبيع الحارة والمياة البركانية

يعتبر من اعلى المراتب الكميائية فى التفاعل المتحد مع بعض العناصر الغاذية

يتواجد فى بعض مركبات قتل الصراصير والنمل والحشرات بالاسواق والمحلات

يباع فى صورة مسحوق ناعم ونقى دون خلطة باى مواد كيميائية ولا بحتاج استخدام مواد اخر عن استخدامه

يعتبر خيار جيد للمستهلك الغير خبير

استعمال حمض البوريك مع السكر للتخلص من النمل و الصراصير

يعتبر استخدام حمض البوريك من احدى الطرق ال التى تعد من افضل المواد التى تساعد فى التخلص من الحشرات بوجه عام وبشكل خاص النمل و الصراصير فهى مادة فعالة وسوف تساعدنا فى التخلص من هذا الازعاج في المنزل.

يعمل السكر دائما على اداة جذب ثم يقوم حمض البوريك بقتلها والتخلص منها تماما

هذا الحمض لا يكون ساما للإنسان أو الحيوانات الأليمة

يمكن عمل خلطة من هذه المكونات للتخلص من الصراصير

يتم توزيع هذا الخليط فى كل الاماكن الاساسية الواضحة اولا ثم بعد ذلك نبحث عن الشقوق والاماكن صعبة الوصول اليها مثل اسف الثلاجة والحوض وغسالة الصحون واسفل الدواليب وعلى حسب نظرتك لجاذبية المنطقة لجلب الحشرات

استعمال الزيوت العطرية

يتم استخدام بعض الزيوت العطرية المتوفر فى الاسواق وسنحتاج منها زيت اكليل الجبل وزيت الاوكاليبتوس وزيت الارز

ثم يضاف زيت الارز مع الصوده الكاوية والبوراكس لمجموعة الزيوت

نحضر بعض الكورات من القطن ثم نقوم بغمسها فى الخليط

قم بوضع هذه الكرات بالمناطق التى تنتشر فيها النمل و الصراصير لمدة لاا تقل عن ساعتين حتى يتم القضاء على النمل والصراصير تماما.

كيفية التخلص من النمل في المنزل

يمكنك التخلص من النمل من المنزل والقضاء عليه نهائياً باتباع الطرق التالية:

استخدام عصير الليمون الليمون يمكن أن يساعد في إزالة النمل المنتشر في المنزل لأن النمل يكره رائحة الليمون والركض بعيدًا عندما تنبعث منه الرائحة . يمكنك استخدام ماء عصير الليمون وشطف الأرضيات. أو رش رذاذ الليمون على أجزاء مختلفة من المنزل.