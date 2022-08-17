نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو تعرفي فوائد الفازلين لبشرتك لن تستغني عنه ضعيه قبل النوم كل يوم وسيجعلك زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجهل الكثير من الناس فوائد إستخدام الفازلين الرهيبة سواء كان للبشرة أو للشعر فكل فتاة لديها العديد من أدوات مساحيق التجميل من كريم الأساس وأحمر الشفاة والماسكرا، وأهم الأشياء التى تقوم بوضعها فى حقيبة التجميل وهو الفازلين لأن له تأثير رهيب على الشعر والبشرة سوف نعرضها فيما يلى فى هذا المقال، والفازلين يصنع أساسا من مستخلصات زيوت البترول لذلك هو آمن جدا على جلد الإنسان لأنه طبيعى وأصله من الطبيعية، ويتوافر الفازلين فى جميع الصيدليات والمحال التجارية والأسواق بسعر يناسب جميع الفتيات، ويوجد أنواع منه مثل الفازلين الطبى الغير مضاف اليه أى مواد ضارة، ويوجد نوع آخر من الفازلين مضاف إليه بعض أنواع الزيوت العطرية ليكسب الفازلين رائحة طيبة مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت اللافندر وماء الورد وغيرها الكثير من الروائح الجميلة، والفازلين له فوائد سحرية للشعر فهو يعطى النعومة للشعر الخشن ويعمل على فرد الشعر المجعد ويساعد الشعر القصير على تطويله ومن فوائده أيضا يعمل على تكثيف الشعر الخفيف ويساعد على إنبات الشعر فبالتالى يعالج فراغات الرأس. فوائد الفازلين للبشرة يساعد الفازلين البشرة الجافة على ترطيبها ومعالجة جفاف الجلد.

يعمل الفازلين كمقشر طبيعى لخلايا الجلد الميتة وبالتالي يجدد خلايا البشرة ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.

الفازلين من المواد الطبيعية والآمنه على كل أنواع الجلد فى تفتيح وتبييض البشرة السمراء وداكنة اللون، ويزيل أيضا الهالات السوداء.

يخفف الفازلين ويحد من ظهور علامات الشيخوخة فيعمل على شد الوجه وظهوره بسن أصغر، ويزيل الإنتفاخ الموجود أسفل العينين.

يدخل الفازلين فى وصفة طبيعية لما له تأثير فى تسمين وإنتفاخ الخدود وظهورها بشكل يزيد من جمال المرأة.

يدخل الفازلين فى وصفة طبيعية لما له تأثير فى تسمين وإنتفاخ الخدود وظهورها بشكل يزيد من جمال المرأة. يستخدم الفازلين فى تصفيف شعر الحاجبين وظهورها بشكل جميل، ويعمل أيضا على تكثيف وتطويل الرموش فتزيد من جمال الوجه.

يساعد الفازلين فى إزالة كل القشور من الشفايف والتى تزيد فى فصل الشتاء فتجعل الشفايف ناعمة وتظهر بشكل جذاب.

يزيل الفازلين البثور السوداء التى تكثر فى الأنف، وتزيل أيضا آثار حب الشباب فيترك الفازلين الوجه صافى، ولهذا يجب أن تستخدمى الفازلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو تعرفي فوائد الفازلين لبشرتك لن تستغني عنه ضعيه قبل النوم كل يوم وسيجعلك زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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