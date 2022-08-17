نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة تعملي فراخ مشوية متبلة زي الحاتي إليكي الطريقة بالخلطة والتتبيلة السرية بطعم وريحة تجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراخ من أسهل الوجبات التى تقوم بعملها ربات البيوت فى المنزل لأن تحضير الفراخ وخاصة المشوى لا يأخذ الكثير من الوقت فى تحضيره أو فى نضجه لذلك سوف نقدم إليكى مكونات وطريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوى وخاصة للسيدة العاملة لأن ليس لديها وقت، وتتكون التتبيلة من البصل المفروم وعصير الطماطم والثوم المفروم وبهارات الدجاج والحبهان فكل هذه المكونات متوفرة فى كل مطبخ وتتوافر أيضا بأسعار مناسبة ورخيصة جدا، والبعض من السيدات يقومون بشراء التتبيلات الجاهزة من المحلات والأسواق الخارجية فهذا مضر جدا بالصحة لأن بها مواد حافظة ونكهات ومحسنات طعم صناعية تسبب الكثير من الأمراض وتضعف الجهاز المناعى فلا يستطيع أن يهاجم أى ميكروب أو فيروس داخل الجسم، لذلك يجب أن تصنعى تتبيلة الفراخ المشوى فى المنزل حتى تضمنى نظافة وجودة التتبيلة، وسر طعم الدجاج المشوى اللذيذ هو عمل خلطة التتبيلة، ويمكن أن يتم شوى الفراخ بكذا طريقة. إليكى مكونات عمل تتبيلة الفراخ المشوية إثنين ثمرة من البصل المقطع

ثمرة واحدة من الطماطم

إثنين فص من الثوم

ثمرة واحدة من الجزر

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدجاج

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكارى

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوى فى البداية نحضر الكبة ثم نضع بها البصل المقطع والطماطم المقطع والثوم المقطع والجزر والفلفل الأخضر ثم يتم تشغيل الكبة حتى يتم فرم جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نفرغ الكبة ونضع هذه المكونات فى وعاء مناسب ثم نضيف إليه بهارات الدجاج والحبهان والفلفل الأسود المطحون وزيت الزيتون والكاري و جوزة الطيب.

وبعد ذلك نقوم بتقليب جميع هذه المكونات حتى تتداخل جميعها مع بعض.

وبهذا تكون التتبيلة جاهزة للإستخدام بتتبيل الفراخ ويمكن حفظ هذه التتبيلة فى الثلاجة، وهذه الطريقة الخطيرة سوف تعطى الفراخ المشوى طعم لذيذ وشهى ونكهة رائعة بإتباع هذه الوصفة.

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