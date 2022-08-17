تعالي أقولك تبيضي بشرتك وجسمك أزاي بكريم جليسوليد السحري هيغيرك 180 درجة

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عمر شويل - جدة قومى بعمل خلطة كريم جليسوليد الجهنمية التى تساعدك فى القضاء على إسمرار الوجه والجسم لذلك سوف نقدم إلى كل الفتيات والسيدات الذين يعانون من لون البشرة والجسم الداكن خلطة يمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات يمكن أن تقومى بشرائها من المحلات والأسواق التجارية والتى تباع بتكلفة بسيطة جدا والبعض من هذه المكونات متوفرة فى كل منزل، والخلطة تتكون من كريم جليسوليد وزيت اللوز المر وصابون الغار ودقيق الحمص وعصير الليمون فتحضير خلطة كريم جليسوليد من أسهل وأبسط الخلطات ويمكن تحضيرها فى وقت سريع وبدون تعب فمشكلة تفتيح وتبييض الوجه والجسم والتخلص من الإسمرار واللون الداكن مشكلة تسعى إلى حلها الفتيات والسيدات لأن هذا يسبب لها الإزعاج والشعور بعدم الراحة فتسعى إلى إيجاد حل سريع ويعطيها نتيجة ممتازة فكريم جليسوليد من الوصفات التى تزيد من تفتيح البشرة وتزيل كل خلايا الجلد الميت، وتزيل أيضا الهالات السوداء التى توجد حول العينين. إليكى مكونات كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم عبوة كاملة من كريم جليسوليد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز المر

صابونة واحدة من الغار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الحمص

ربع كوب صغير من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة قبل تحضير خلطة كريم جليسوليد نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا بالماء الدافئ ثم تجفيفه بالمنشفة. وبعد ذلك نقوم ببشر صابون الغار ثم نضعها فى إناء به كمية من الماء ثم نرفعه على نار حتى الغليان لمدة خمسة دقائق.

ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد تمام ثم نقوم بإضافة كريم جليسوليد وزيت اللوز المر ودقيق الحمص وعصير الليمون والنشا والحليب البودرة.

ثم نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة كريم جليسوليد.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على الوجه والجسم ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف.

وبعدها نقوم بتنظيف الوجه والجسم بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ تفتيح وتبييض الوجه والجسم بشكل جميل وجذاب، ويصبح أكثر بياضا بإستخدام كريم جليسوليد الرهيب.

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