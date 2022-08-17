نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ تتبيلة وخلطة أعملي البرجر البيتي الاقتصادي بطريقة المطاعم والطعم والريحة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمكونات تتوافر فى كل مطبخ سوف نقدم إليكى أبسط طريقة يمكن أن تصنعى بها البرجر فى منزلك ويمكن أن تقومى بحفظه فى فريزر الثلاجة، وخاصة للسيدات العاملات لأن ليس لديهم وقت فطريقة البرجر التى سوف نعرضها لا تأخذ الكثير من الوقت فتحضير البرجر من أسهل الطرق وبدون مكونات معقدة بل بالعكس مكونات البرجر توجد فى كل المحلات والأسواق وبأسعار مناسبة، وتقوم السيدات بإعداد البرجر عن طريق مزج اللحمة المفرومة مع البصل والثوم البودر والملح والفلفل الأسود المطحون وزيت الزيتون والحبهان، والبرجر من الوجبات السريعة التى تقدمها العديد من الأمهات لتقديمها لأفراد عائلتها على مائدة الطعام سواء كانت فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء. مكونات عمل البرجر البيتى إثنين البرجر كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البصل البودر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البقسماط

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

نصف ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب المطحون

حبة واحدة من البيض طريقة عمل البرجر البيتى فى البداية نقوم بتحضير وعاء فارغ ونظيف ثم نضع اللحمة المفرومة والبصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل الأسود المطحون والحبهان والبيكنج باودر وجوزة الطيب المطحون والبيض ويتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى خليط اللحمة المفرومة من البقسماط وزيت الزيتون ثم يتم خلط كل المكونات مع بعضها حتى يصبح برجر متجانس.

ثم يتم بعد ذلك تشكيل البرجر عن طريق وضعه فى صينية ثم نفرغها من المنتصف، وتكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كل كمية اللحمة.

ثم نقوم بوضع زيت فى مقلاة على نار متوسطة حتى تسخن ثم نضع بها قطع البرجر وننتظر لمدة دقائق قليلة حتى تنضج.

ثم تقلب على الوجه الاخر لكى تنضج، وبعد ذلك يقدم البرجر فى طبق التقديم ويصبح جاهز بأحلى وأجمل طعم، وبألف هنا.

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