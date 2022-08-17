نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الحنة الخيالية لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وإخفاء الشيب المبكر بدون عودة ومن أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على أقوى الوصفات الطبيعية مثل وصفة الحنة التى تعمل على تكثيف وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب فلا تعالج مستحضرات التجميل أو الكريمات الصناعية والزيوت والمنتجات الغير معلومة المصدر التى تباع فى الاسواق الخارجية لأنها تؤثر تأثير سلبى على الشعر بخلاف الصبغات الكيميائية التى تصنع من مواد ضارة، وبالفعل تعمل على تلوين الشعر بألوان جذابة ورائعة، ولكن لا تدوم لفترة طويلة وغير هذا تسبب فى تساقط الشعر فيصبح الشعر خفيف وبه فراغات، وتسبب أيضا فى ظهور الشعر الأبيض بكثرة وتعمل على تقصف الشعر، وسوف نقدم إليكى الحل لعلاج هذه المشكلات، والتى تتكون من الحنة وبياض البيض وزيت اللوز وزيت الزيتون والزبادى والكركم. إليكى مكونات خلطة الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة

حبة واحدة من بياض البيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء الفاتر طريقة عمل خلطة الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب نغسل وننظف الشعر فى البداية بالماء الفاتر وإزالة أى دهون أو كريمات به.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع به الحنة والماء ويتم التقليب الجيد ثم نقوم بإضافة بياض البيض وزيت اللوز مع التقليب برفق.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى خليط الحنة السابق تحضيره من زيت الزيتون والزبادي والكركم وزيت الخروع عصير الليمون.

ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة حنة متجانسة ومتداخلة.

ثم نقوم بوضع وصفة الحنة على الشعر وخاصة يتم التركيز على جذور الشعر، ووضعها فى منتصف وأطراف الشعر.

ثم نترك الحنة لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر والتخلص من آثار خلطة الحنة بالماء الدافئ.

ويكرر إستخدام الحنة مرة كل أسبوع، وبعد شهر نلاحظ الشعر كثيف وناعم وخالى تماما من الشعر الأبيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الحنة الخيالية لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وإخفاء الشيب المبكر بدون عودة ومن أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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