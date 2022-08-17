نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الكورية المعجزة لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار والبقع ستجعل بشرتك زي الكوريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتى ترغبين فى الحصول على بشرة بيضاء مثل بياض الفتيات الكوريات فعليكى إتباع هذه الخلطة التى سوف نعرضها إليكى وهى خلطة كورية تصنعيها بنفسك من مواد طبيعية بعضها متوفر فى كل منزل وبعضها أيضا مواد طبيعية تقومى بشرائها من أى محل تجاري تباع بأسعار رمزية رخيصة جدا وتناسب أى فتاة والتى تتكون من العرقسوس والعسل الأبيض والحليب ودقيق الشوفان وماء الورد والجلسرين فالخلطة الكورية تعتبر من أسرع الوصفات التى تساعد كثيرا على تفتيح البشرة بشكل طبيعى وآمن، والتى تم إكتشافها حديثا فهى من الوصفات المشهورة والمعروفة التى تستخدمها المرأة الكورية، والتى تزيد من تفتيح البشرة كما تريدين، وتساعد الخلطة الكورية على تنعيم وصفاء ونقاء البشرة، وتجعل البشرة أكثر إشراقا وتزيد من نضارتها وحيويتها، وأهم مايميزها تحد من ظهور علامات الشيخوخة وتساعد على شد الوجه فإستخدام الخلطة الكورية تسبب للفتيات الشعور بالسعادة، وتزيد من ثقتها بنفسها، وتزيدها جمالا وأنوثة. إليكى مكونات خلطة كورية لتفتيح البشرة إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق العرقسوس

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الجلسرين

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة كورية لتفتيح البشرة فى البداية نحضر إناء به كمية من الماء مع مسحوق العرقسوس ويتم رفعه على نار متوسطة ثم يترك لمدة عشر دقائق حتى الغليان.

وبعد ذلك يتم رفع إناء مغلى العرقسوس من على النار ثم نقوم بتصفيته ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة العسل الأبيض والحليب البودرة ودقيق الشوفان وماء الورد والجلسرين والنشا ثم يتم تقليب كل المكونات حتى نحصل على الخلطة الكورية المتجانسة.

ثم نبدأ بوضع الخلطة على الوجه ويتم توزيعها جيدا وبرفق ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر وضع الخلطة الكورية يوميا حتى نحصل على بشرة فاتحة وناصعة البياض، وسوف يظهر الوجه بشكل جذاب وجميل.

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