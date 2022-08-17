نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لجميع النساء الباحثات عن شعر ناعم ومفرود وبطريقة طبيعية وصحية أحضرنا لكي وصفات لصنع الكيراتين الطبيعي في المنزل للحصول على شعر صحي ولامع بطرق ومواد طبيعية بالكامل والبعد عن المواد الكيميائية التي تضر بالشعر. وصفة كيراتين بإستخدام بذور الكتان ربع كوب من بذور الكتان.

2 كوب كبير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

3 نقط من فيتامين إيه.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة كيراتين بإستخدام بذور الكتان نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه بذور الكتان والماء ونرفعهم على النار. نترك بذور الكتان على النار حتى الغليان وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار عليه مع التقليب المستمر. عندما يصبح خليط بذور الكتان سميك نقوم برفعه من النار ونقوم بتصفيته جيدا. نترك خليط بذور الكتان ليبرد تماما ثم نضيف إليه جل الصبار وفيتامين إيه وزيت اللوز الحلو. نمزج المكونات جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ثم نقوم بوضع الوصفة على الشعر. توضع الوصفة من الجذور إلى الأطراف وعلى كامل الشعر. ثم نقوم بلف الشعر ونغطيه بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو. مكونات عمل وصفة كيراتين بإستخدام الموز موزة ناضجة كبيرة.

2 من صفار البيض.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة كيراتين بإستخدام الموز نقوم بخلط جميع المكونات جيدا داخل الخلاط الكهربائي. ثم نضيف المكونات في وعاء عميق ونضيف إليه زيت الزيتون ونقوم بمزجهم جيدا. ثم نقوم بتوزيع الكيراتين على كامل الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف. بعد ذلك نقوم بلف الشعر جيدا ونقوم بتغطيته بغطاء بلاستيكي ونترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات. ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والبسلم. مكونات عمل وصفة كيراتين بإستخدام الخميرة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح. طريقة عمل وصفة كيراتين بإستخدام الخميرة في وعاء عميق نضيف الخميرة والبيض والنشا وخل التفاح ونقوم بمزجهم جيدا. ثم نقوم بوضع الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونلف الشعر جيدا. نقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ونترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة ونصف. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

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