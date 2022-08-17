نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء كالثلج أصنعي صابونة الفحم بنفسك لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة أي أسمرار من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفحم من المواد التي تضاف مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى للحصول على اشياء مختلفة تماما، حيث يعتبر الفحم من اكثر المواد التي تستخدم في إضافة العديد من الماكولات مثل اضافاتها مع الفراخ المشوية والكفتة المشوية والعديد من الماكولات المختلفة لان الفحم يجعل الطعام بطعم شهي ولذيذ والفحم ليس فقط يضاف في المأكولات ولكنه يعمل في علاج مشكلات عديدة تعاني منها البعض من الفتيات وهي مشكلة وجود الإصفرار والجير في الاسنان حيث يعمل الفحم على التخلص من إصفرار الاسنان والحصول على اسنان بيضاء مثل الثلج، ويعمل الفحم على تبييض البشرة بشكل ملحوظ حيث يمكننا إستخدام الفحم في التخلص من مشكلة إسمرار البشرة وكذلك التخلص من حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة وغيرها من المشكلات الاخرى المتعلقة بالبشرة، وتعد صابونة الفحم من اجود انواع الفحم التي يمكننا إستخدامها على البشرة بشكل يومي او مرتان في اليوم صباحا ومساءا. مكونات عمل وصفة صابونة الفحم لتبييض الوجه خمسة ملاعق كبيرة من الفحم المطحون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل وصفة صابونة الفحم لتبييض الوجه أحضري إناء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفحم وضيفي كمية من الماء قليلة ومناسبة وضيفي ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا على نار هادئة.

على تقليب تلك المكونات على نار هادئة حتى تتجانس وتتمكنين من الحصول على قوام كريمي وكثيف.

بعد الحصول على تلك القوام الكثيف قومي برفع الإناء من على النار.

بعد ذلك ضيفي ملعقتان كبيرتان من من زيت جوز الهند وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب تلك المكونات مرة اخرى حتى تتجانس.

ثم احضري قالب او وعاء صغير وقومي بصب تلك الخليط به واتركيه حتى يبرد ثم قومي بإدخاله الثلاجة وعند تماسكه قومي بإخراجه وعليكي بإستخدام تلك الصابونة على الوجه بشكل يومي للحصول على وجه ابيض.

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