نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشوفان بمقادير مظبوطة وبطعم صحي ولذيذ أحلي بسكويت دايب دوب للدايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد انواع المقرمشات التي تقوم الكثير من الاطفال بشرائها من المحلات التجارية ومنها البسكويت السادة والبسكويت بالفانيليا وغيرها من انواع البسكويت الاخرى، وتعاني الكثير من السيدات والفتيات من زيادة الوزن ولا يمكنهم تناول البسكويت لانه يحتوي على سعرات حرارية عالية ويحتوي على كمية كبيرة من السكر تعمل على زيادة الوزن رغم ان هؤلاء السيداو يقبلون على تناول البسكويت ولكن يبحثون عن بعض انواع البسكويت التي يمكنهم تناولها كنظام غذائي ولا يسبب سمنة للجسم ويعد الشوفان من الذ الماكولات التي يمكننا تناولها لانها تعمل على نحافة الجسم ولا يسبب له اي سمنة او اي عرض من اعراضها حيث يمكننا إدخال الشوفان في البسكويت ويعد بسكويت الشوفان من الذ انواع البسكويت التي يمكننا تناولها لانه ذات طعم لذيذ وشهي. مكونات عمل وصفة بسكويت الشوفان كوب واحد ونصف من الدقيق.

خمسة ملاعق كبيرة من الشوفان.

كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل.

نصف كوب واحد من السمنة السائل.

حبتان من البيض.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملقعة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل وصفة بسكويت الشوفان احضري العجان الكهربائي وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بتقليب تلك المكونات الجافة ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونات الجافة قومي بتشغيل العجان وضيفي كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل وضيفي نصف كوب من السمنة السائلة وقومي بتقليب وعجن هذه المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة متماسكة.

بعد ذلك عليكي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الشوفان وحبتان إثنان من البيض وعليكي بعجن تلك المكونات ببعضها.

بعد الحصول على العجينة قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بتشكيل بسكويت الشوفان على حسب الشكل الذي ترغبين به.

بعد ذلك قومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها في الفرن حتى تنضج وعند نضجها قومي بتركها حتى تبرد ثم قومي بتناولها بألذ وأشهى مع العديد من المشروبات المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت الشوفان بمقادير مظبوطة وبطعم صحي ولذيذ أحلي بسكويت دايب دوب للدايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.