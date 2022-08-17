حلوى الشامبالي من المطبخ التركي بدقيق السميد

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عمر شويل - جدة حلوى الشامبالي من المطبخ التركي، حلوى الشامبالي من ألذ الحلويات التي يشتهر بها المطبخ التركي وتعد حلوى الشامبالي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة داخل كل منزل قومي بتجربة حلوى الشامبالي التركية وقدميها لأفراد أسرتك فهي حلوى شهية ولذيذة. مكونات تحضير حلوى الشامبالي التركية بإستخدام دقيق السميد: 4 أكواب من دقيق السميد الناعم.

2 كوب من الحليب.

2 كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من الشربات الساخن.

نصف كوب من اللوز للتزين. طريقة تحضير حلوى الشامبالي التركية بإستخدام دقيق السميد: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه دقيق السميد والسكر الأبيض والبيكنج بودر. ثم نضيف إليهم الحليب ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يتشرب السميد الحليب. بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء جيدا ونتركه ليرتاح لمدة لا تقل عن ساعتين. نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزيت النباتي ونضع فيها الخليط ونفرده بطريقة متساوية في الصينية. ثم نقوم بتقطيعها ونضع على كل قطعة لوزة ونتركها لترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع حلوى الشامبالي على الرف الأوسط وتترك لمدة أربعون دقيقة للنضج ولكي تأخذ لونا. نخرج حلوى الشامبالي من الفرن ونتركها لتبرد تماما ثم نقوم بوضع الشربات الساخن عليها وتترك حتى تمتص الشربات ثم تقدم. مكونات تحضير حلوى الشامبالي التركية: 3 أكواب من دقيق السميد.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز. مكونات شربات حلوى الشامبالي: 3 أكواب من الماء.

4 أكواب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير حلوى الشامبالي التركية: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه السميد والسكر والزبادي والبيكنج بودر وصودا الخبز. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على عجينة. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونضع فيها العجينة ثم نفردها جيدا داخل الصينية. نقوم بتقطيع الحلوى ووضع اللوز عليها ثم نقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا. نترك حلوى الشامبالي التركية في الفرن حتى تأخذ لونا ثم نخرجها من الفرن ونضيف إليها الشربات. لعمل شربات الشامبالي نقوم بإحضار إناء نضيف فيه السكر والماء ونرفعهم على النار ليغلي. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ثم يتم رفعه من النار.

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