اقوي صن بلوك طبيعي في المنزل واقي للشمس ومبيض ومضاد للتصبغات بدون اي مواد كيميائية 

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عمر شويل - جدة اقوي صن بلوك طبيعي في المنزل، عند التعرض لأشعة الشمس لابد من وضع كريم واقي لهذه الأشعة، حيث أنه عند التعرض مباشرة لهذه الأشعة تسبب غمقان شديد في بشرة الجسم، كما تسبب أشعة الشمس ظهور تصبغات في البشرة وحبوب وظهور البشرة بلون غير موحد، لذلك تستخدم معظم الفتيات كريم واقي لأشعة الشمس، ولكن الكريمات الجاهزة تكون باهظة الثمن، ولا تتمكن جميع الفتيات من شرائها، ويبحث المعظم عن طريقة عمل كريم واقي للشمس في المنزل بمكونات بسيطة، تساهم في حماية البشرة من أشعة الشمس وتكون غير مكلفة، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها عمل كريم واقي للشمس.

اقوي صن بلوك طبيعي في المنزل،

واقي للشمس لا يختفي من حقائب معظم الفتيات والسيدات، حيث يستخدمن الكريم في ترطيب البشرة ومنع تأثير أشعة الشمس الضارة عليها حتى لا يتم التهاب البشرة أو ظهور حب الشباب، ولكن نظراً لارتفاع أسعاره تبحث معظم الفتيات عن طريقة عمله في المنزل بمكونات غير مكلفة، وتتمثل مكونات عمل كريم واقي للشمس في توفير الآتي.

ملعقتين من هلام الألوفيرا.

ربع كوب من الكركم.

طريقة تحضير صن بلوك طبيعي في المنزل

يمكن عمل أفضل كريم واقي لأشعة الشمس من خلال توفير المكونات السابقة، حيث يحتوي هلام الألوفيرا على مضادات أكسدة تساهم في حماية البشرة من أشعة الشمس، وبالتالي تقلل من الالتهابات، كما يساهم الكركم فى ترطيب البشرة والتقليل من تأثير أشعة الشمس على البشرة، لذلك يمكن عمل هذا الخليط في المنزل واستخدامه قبل الخروج من المنزل، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.