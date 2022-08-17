طريقه تحضير كيك جوز الهند مناسب لنظام الكيتو ولكل انظمه الدايت لرفع معدل الحرق

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عمر شويل - جدة يرغب كثير من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مختلفة للتخسيس كنظام الكيتو ونظام السعرات المنخفضة وغيرها من أنظمة الدايت إلى تناول صنف حلو يكون قليل السعرات والدهون ومناسب لهم. ولذلك سنقدم لهم اليوم طريقة عمل كيك جوز الهند الهش الخاص بالدايت ونظام الكيتو دايت والتي يمكن تناولها دون أن تؤثر على نظامهم الغذائي. وجبة سناك مناسبة لنظام الدايت الصحي والتخسيس تعتبر هذه الحلوى نوع من انواع الماكولات التي يمكن الاعتماد عليها وادخالها في احد الانظمه الصحيه التي يتم الغرض منها بخساره الدهون الصعبه مع ازاله دهون البطن وذلك مع الاعتماد على القيام بتمارين يومية مكونات تحضير كيك جوز الهند للدايت: 4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من دقيق جوز الهند الناعم. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة تحضير كيك جوز الهند للدايت: نقوم بفصل البياض والصفار ووضع كل منهم في وعاء عميق.

ثم نضيف الملح على بياض البيض ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بإضافة عسل النحل والفانيليا إلى صفار البيض ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة مزيج الصفار إلى بياض البيض مع التقليب جيدا من الأسفل إلى الأعلى.

ثم نضيف إليهم دقيق جوز الهند والبيكنج بودر ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة جيدا ثم نضيف خليط الكيك فيها.

نلوم بإدخال الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط.

نترك كيك جوز الهند في الفرن لمدة عشرون دقيقة ثم نخرجها لتبرد قليلا ثم تقدم. مكونات تحضير كيك جوز الهند لنظام الكيتو: كوب من دقيق جوز الهند الناعم.

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

سكر ستيفيا للتخسيس.

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