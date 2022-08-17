نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الأيس كريم المطاط المتماسك في البيت بكل نكهاته بتكاليف بسيطة جداً تقدري تفرحي أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يحب الأيس كريم؟!

يعتبر الأيس كريم من الأشياء التي تمنحنا شعور بالسعادة عند تناولها، كما أنه يعطينا شعور بالإنتعاش ويخلصنا من حرارة الصيف التي تزعجنا جميعاً، واليوم في هذا المقال يسعدنا أن نقدم لحضراتكم طريقة عمل جميع أطعام الأيس كريم بطريقة سهلة وبسيطة يمكنكم تنفيذها ببساطة في المنزل.

أيس كريم الفانيليا

يعتبر الأيس كريم الفانيليا من أنواع الأيس كريم التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضيرها وإليكم المقادير.

مقادير أيس كريم الفانيليا

أربعة أكواب من الحليب السائل. ثلاث ملاعق من النشا. خمسة ملاعق من السكر. أربع ملاعق من الحليب البودرة. ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير أيس كريم الفانيليا

يتم تحضير الايس كريم الفانيليا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الحليب السائل والحليب البودرة والفانيليا والسكر والنشا. يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار مع الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح الخليط كثيف. يتم رفع الإناء من على النار ويتم وضعه جانبًا لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم وضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق أو إناء ثم يتم تركه في الفريزر لمدة أربع ساعات. يتم إخراجه من الفريزر ويتم خلطه في الخلاط ثم يتم وضعه في الإناء مرة أخرى ثم يتم وضعه في الفريزر مرة أخرى وتركه لمدة أربع ساعات.

طريقة تحضير أيس كريم الأوريو

يعتبر الايس كريم الاوريو من النكهات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتم تحضيره من خلال احضار المكونات الآتية.

مكونات أيس كريم الاوريو

كأس وربع من كريمة الحلوة. كأس من الحليب المكثف. ثمان قطع من بسكويت الأوريو.

خطوات تحضير أيس كريم الاوريو

يتم تحضير أيس كريم الأوريو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كريمة الحلويات الباردة ثم يتم خفقها لحين أن تصبح كريمة. بعد ذلك يتم إضافة الحليب المكثف ثم يتم إضافة كمية من بسكويت الأوريو وبعد ذلك يتم الخلط جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء محكمة الغلق بعد ذلك يتم وضع طبقة من البسكويت الأوريو وباستخدام الملعقة يتم دمجها مع الكريم. يتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات وباستخدام ملعقة الأيس كريم يتم الحصول على كرات وتوضع في كأس التقديم ثم يتم التزيين بأي حلوى في المنزل وتقدم.

طريقة تحضير أيس كريم الشوكولاتة

يتم تحضير الايس كريم بالشوكولاتة من خلال احضار المكونات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات أيس كريم الشيكولاتة

نصف كأس من الحليب البودرة. كأس من مسحوق الكاكاو. ثلاث كؤوس من المياه الباردة. ثلاث ملاعق من المياه الباردة. ثلاث ملاعق من السكر. ملعقتان من الشوكولاتة المذابة.

خطوات تحضير أيس كريم الشيكولاتة