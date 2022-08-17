نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير الهريسة بالقشطة والمكسرات السورية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يحبها الكبار والصغار وتعد الهريسة بعدة طرق مختلفة ولكن تظل ذات طعم لذيذ وشهي واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الهريسة بالقشطة اللذيذة بكل خطواتها السهلة والبسيطة. طريقه تحضير الهريسه الشرقيه في المنزل هذا وتعتبر حلوى الهريسه من احد انواع الحلويات الشرقيه التي اشتهرت بها البلاد العربيه خاصه سوريا حيث اضافوا اليها الكثير من التعديلات في المكونات وانواع الحشو بها وايضا اضافه المكسرات والحشوات الجاهزه. طريقة تجهيز الهريسة بالقشطة في المنزل: كوب ونصف من دقيق السميد. كوب ونصف من جوز الهند الناعم. كوب ونصف من اللبن الرائب. نصف كوب من الزيت النباتي. 2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات تحضير القشطة: 2 كوب من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

علبة من القشطة. طريقة عمل الهريسة بالقشطة: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه السميد وجوز الهند واللبن الرائب.

ثم نضيف إليهم الزيت والبيض والسكر والفانيليا والبيكنج بودر.

نقوم بمزج المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

ثم نقوم بإدخال الوعاء إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بإعداد القشطة.

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب ونرفعه على النار حتى الغليان.

ثم نقوم بإذابة النشا إلى نصف كوب من الماء ونضيفه إلى الحليب مع التقليب المستمر.

بعد أن يصبح الحليب كثيف القوام نقوم بإضافة علبة القشطة له مع التقليب الجيد ثم نرفعها من النار.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ندهنها بقليل من الزيت ونضع فيها نصف كمية خليط الهريسة.

نقوم بفرد الهريسة في الصينية ونضع فوقها القشطة وتوزع جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية خليط الهريسة فوق القشطة ونفرده بحرص.

نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك الهريسة حتى تأخذ لونا ذهبيا من الجوانب نقوم بغلق الفرن ونشعل الشواية حتى تأخذ لونا ذهبيا من الأعلى.

نخرج الهريسة من الفرن ونضع عليها الشربات البارد وهي ساخنة ويمكن تزينها حسب الرغبة ثم تقطع وتقدم. مكونات تحضير الهريسة بالقشطة: كوب من السميد الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من زيت الذرة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزبادي.

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