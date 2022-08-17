نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايادي كالحرير.. خلطة تبيض اليدين بالقهوة تزيل التجاعيد وسواد السنين في دقائق تصبح ناعمة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن بياض القدمين واليدين من الأمور المهمة التي تسعى ربات المنازل في الحصول عليها حيث نجد أن استعمال المنظفات القوية ذات المفعول القوي على اليدين والقدمين تؤدي إلى جفافهم وكثرة الاسمرار والسواد بهم مما يسبب لهم الأحراج الشديد لذلك عملت هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح القدمين واليدين وتم إيجاد وصفة القهوة حيث لها فاعلية كبيرة في تبييض اليدين والقدمين والعمل على تنعيمهم وتحتوي على مضادات أكسدة مهمة جدا للبشرة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تفتيح القدمين واليدين

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة قهوة.

ملعقة نشا.

ملعقة شبه مطحونة.

شاي أخضر.

ماء ورد.

زيت زيتون.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة القدمين واليدين

نحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به نشا وقهوة ونقلب جيدا حتى يمتزجوا.

نضع بعد ذلك الشبة المطحونة والشاي الأخضر ونعمل على تقليب جميع المكونات الجافة جيدا.

نضع ماء الورد بالتدريج ونعمل على تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع ماء الورد بالتدريج ونعمل على تقليب جميع المكونات حتى تتجانس. نعمل على فك الفازلين بالزيت عن طريق تدفئة الزيت ووضع الفازلين ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

نضع الزيت على المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نغسل اليدين والقدمين جيدا مع تنشيفهم قبل وضع الوصفة.

توضع الوصفة عليهم ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة حتى تجف تماما.

نفرك الوصفة من القدمين واليدين جيدا، ثم نقوم بغسلهم جيدا.

سوف نلاحظ مدى نعومتهم والتخلص من الاسمرار من أول استعمال.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لبقاء اليدين والقدمين في بياض دائم.

يجب استخدام مرطبات يومية وتدليكهم جيدا وذلك لتنشيط الدورة الدموية بهم.

نجد في النهاية أنه يجب على من يعانون تشققات القدم واليدين استخدام تلك الوصفة وذلك لكي نحصل على قدمين ويدين رائعتين بدون جفاف أو تشققات أو اسمرار من أول استعمال.

خلطة تبيض اليدين

يمكن عمل خلطة سهلة وسريعة لتبيض اليدين والقدمين من أول مرة ، عليكي وضع ملعقة من الكركم مع ملعقتين من النشاء مع ثلاثة ملاعق من ماء الورد والشبه ، ثم نضيف زيت جوز الهند تدريجيا علي الخليط مع التقليب جيدا حتي نحصل على خليط متجانس ، ثم عيليكي إضافة الخليط على اليدين والقدمين واتركيه لمدة ساعة كاملة ، ثم اغسلي اليدين والقدمين تلاحظين نتائج مذهلة من أول مرة أخرى