نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض كالثلج.. القهوة والخل اقوي مقشر طبيعي لتبيض الوجه والجسم يزيل سواد السنين من أول مرة هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن تفتيح البشرة والجسم من الامور المهمة التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات حيث نجد أن اسمرار الوجه وتواجد البقع به بسبب أشعة الشمس وبقايا الحبوب وكلف الحمل من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات ونجد أيضا مشاكل اسمرار الجسم وتواجد البقع الداكنة به التي تكون تحت الأبط ومنطقة الأكواع والركب والمناطق الحساسة لذلك قام كل من السيدات والفتيات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة فتم إيجاد مقشر ذات فاعلية كبيرة ويتكون من الخل والقهوة حيث يساعد كل منهم على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وتنعيم البشرة وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الخل والقهوة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل منها القهوة والخل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

ملعقة قهوة كبيرة.

٢ ملعقة خل.

ملعقة نشا.

ماء ورد.

٢ ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة الخل والقهوة

تحضر تلك القهوة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به القهوة والنشا ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع عليها الخل والليمون ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نغسل الاماكن المراد وضع بها الوصفة بها سواء في الجسم أو الوجه ونقوم بتنشيفها جيدا ثم نقوم بوضع الخليط بها ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بفركه جيدا للتخلص من الجلد الميت.

ثم نقوم بشطفها بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح الوجه والتخلص من البقع الموجودة في الجسم من أول استعمال.

أهمية القهوة للبشرة

نجد أن القهوة من المكونات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة على البشرة وسوف نوضح أهميتها من خلال النقاط التالية.

تساعد على تفتيح البشرة.

التخلص من الأماكن الداكنة والقضاء عليها.

تساعد على شد الترهلات وتقليل نسبة السولوليت الموجودة في الأرداف.

تساعد في تقليل التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة.

تساهم في التخلص من بقايا الحبوب وآثارها.

خلطة مذهلة لتبيض الوجه

هناك خلطة رهيبة تساهم في جعل البشرة والجسم بيضاء كالثلج ، عليكي وضع ملعقتين من القهوة مع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل مع عصير البرتقال ثم اخلطي جميع المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس ، ثم إدهني وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة ، ثم اشطفي الوجه تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج بسهولة