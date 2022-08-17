نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكبة النية كيف أسويها وما أضرار الكبة النية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكبة النية، إحدى وصفات الكبة ولكن على الطريقة السورية، والكبة هي أحد الأطباق الشعبية في سوريا، وفي بلاد الشام عموما ويليها العديد من الدول العربية، ولكن يتميز المطبخ العربي بالتنوع في تقديم الوجبات، فنجد كل دولة تهتم بتقديم الطبق، ولكن على طريقتها الخاصة، من حيث التوابل والبهارات المضافة وغيرها، ولكن هل دائمًا ما يتم طهي الكبة باللحم، والإجابة هنا أن لا فهناك العديد الطرق لطهي وتحضير الكبة النية ومنها؛ طريقة تحضير الكبة النية بدون لحمة، وأيضًا طريقة عمل الكبة النية باللحمة، أو طريقة عمل الكبة النية بالبرغل، وغيرها العديد من الطرق المختلفة لتحضير الكبة في المنزل مثل المطاعم على الطريقة السورية.

ما اسم الكبة النية؟

إذا ما كنت تتساءل عن اسم مختلف للكبة النية، أو أصل التسمية أو الاسم نفسه، فهي عبارة عن الكفتة التركية نفسها، وهي عبارة عن ملفوف الخس مع عصير الليمون. ولكن لا تنس تجربة طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكذلك كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو كبة بطاطا لبنانية بالبرغل، بالإضافة إلى طريقة عمل الكبة الشامية المقلية.

ما أضرار الكبة النية؟

بشكل شبه دائم يحذر الأطباء، خاصة المتخصصون في مجال طب الأطفال، من تناول الطفل الأقل من خمسة أعوام، للحوم النيئة وذلك لأسباب عديدة، تتعلق ببعض أنواع البكتريا التي تنمو على اللحوم، وتتسبب في حدوث العديد من الأمراض المعوية، التي تصيب الجهاز الهضمي مباشرة.

ما هي مكونات الكبة؟

يتم تحضير الكبة بأكثر من طريقة، وتتشابه طريقة عمل كبة نية لبنانية، مع طريقة عمل الكبة النية التركية، في المكونات الأساسية. حيث يتم تحضيرها قبل أن يتم شيّها. مثل:

¼ كيلو من لحم البقر المفروم.

½ كيلو برغل ناعم.

3 حبات بصل مقطعة ناعمًا.

من 4 إلى 6 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان دبس رمان.

فلفل أسود حسب رغبتك.

كوب من الماء البارد.

كيف تحضر الكبة النية اللبنانية؟

إذا ما أردت تحضير الكبة النية، تتمتع الكبة النية السورية واللبنانية بنفس المكونات، وتلك هي خطوات تحضيرها في المنزل: