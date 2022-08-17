بسكويت اليانسون المقرمش سهل واقتصادي بألذ طعم وبأسهل الطرق

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عمر شويل - جدة بسكويت اليانسون المقرمش ، من أنواع البسكويت الهشة واللذيذة، التي يتم تحضيرها بطريقة بسيطة وسهلة تشبه طريقة تحضير الكيك ولكنها تتميز بنكهة مختلف وهي اليانسون الذي يحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، فهذا البسكويت صحي ومغذي ومفيد جداً، يتميز بمذاق رائع يعشقه الكبير والصغير مكونات متوفرة داخل كل بيت، لا يحتاج إلي الكثير من الوقت لتحضيره فطريقة تحضيره تتميز بخطوات سهلة وبسيطة وموفرة للوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بنكهة رائعة ومذاق لذيذ.

مكونات عمل بسكويت اليانسون المقرمش

يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب حليب سائل.

عدد ٢ بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

للاستمتاع بمذاق بسكويت اليانسون المقرمش يجب اتباع الخطوات التالية للحصول عليه بالقوام المضبوط وهي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إليه رشة الملح والبيكنج بودر وحبوب اليانسون ونخلطهم جيدًا مع بعض ثم نتركهم جانبًا. بعد ذلك نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به السكر والزيت ونخفق جيدًا، ثم نضيف البيض والفانيليا والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بسكب الخليط السائل على خليط الدقيق ونقلب بواسطة المضرب السلك حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض ويختفي الدقيق ويصبح لدينا خليط ثقيل القوام. ثم نحضر صينية فرن مستطيلة الشكل ثم بواسطة فرشاة تدهن بالقليل من الزيت، ثم ترش بالقليل من الدقيق، ثم نقوم بسكب خليط بسكويت اليانسون في الصينية.

طريقة التسوية

نقوم بإدخال الصينية في فرن مسخن مسبقاً ربع ساعة على درجة حرارة ١٨٠درجة في الرف الشبكي في المنتصف. ثم نترك الصينية في الفرن لمدة ١٠ – ١٥ دقيقة، حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. وعند التأكد من النضج نخرج الصينية من الفرن وتترك جانبًا حتى تبرد تماماً. ثم نقطع صينية البسكويت بواسطة السكين إلى مستطيلات بسمك رقيق، ثم ترص وتوزع في صينية فرن قصيرة الحواف. نقوم بإدخال قطع البسكويت إلى الفرن مرة أخرى ونتركها لمدة ٥ دقائق تحت الشواية حتى تتحمص وتصبح مقرمشة. ثم نخرج بسكويت اليانسون من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم يوضع في علبة بلاستيكية محكمة الغلق للاحتفاظ به. ثم يقدم في الإفطار مع الشاي والحليب بألف هنا وشفا.

فوائد اليانسون