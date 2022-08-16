نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الجسم الاسمر للابد ومن اول استعمال لن تصدقي بياض فوري للجسم كبياض الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض الجسم الاسمر للابد، يتم بطريقة سهلة من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم تفتيح لون الجلد، وذلك من خلال تجديد خلايا الجلد طبيعيًا، حيث أن الوصفة الطبيعية ليس لها دخل في إحداث أي تغيير في تكوين خلية البشرة ولكن تعمل على إمدادها بكل عناصر التغذية، والتي تسمح بإعطاء البشرة أفضل مستوى من النضارة، كما أن الخلطات الطبيعية لها دور في منح الجلد المزيد من المناعة التي تكفي للتقليل من التعرض لأي بكتيريا قد تتسبب في الحبوب التي تترك بقع على البشرة، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لوصفات طبيعية مبيضة للجلد.

كريم تبيض الجسم الاسمر للابد

تبييض الجسم باستعمال النشا والليمون خلطة من الخلطات الطبيعية، والتي تعمل على تحسين لون البشرة، وإمداد الجلد بالمزيد والحيوية والتألق، من الممكن أن تستعملي هذه المكونات:

ملعقتان من النشا.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

أحضري الوعاء الملائم، وضعي فيه النشا.

ضعي النشا مع ماء الورد، وقومي بتحريك المكونين معا.

بعد أن يتم خلط ماء الورد مع النشا، ضعي زيت الزيتون، مع الليمون، وقلبي المكونات برفق.

الآن لديك خليط بسيط سهل التطبيق على البشرة، فما عليكِ سوى استعمال قطنة نظيفة.

قومي بغمس القطنة في الخليط، ومرريها على البشرة.

بعد أن تتم خطوة تغطية البشرة بالكامل بالخليط، يتم ترك الخليط ما لا يكون أقل من ربع ساعة، حتى تجدي أن الخليط قد امتصته خلايا البشرة تمامًا.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ولا تنسي خطوة ترطيب الجلد بعد انتهاء تطبيق الوصفة.

من المستحب تكرار الوصفة مرة بشكل أسبوعي، إلى أن تلاحظي التغيير على البشرة.

وصفة الفازلين وزبدة الشيا اتبيض الجسم الاسمر للابد