طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة الاقتصادية بدون فرن وبدون بيض أو كريمة

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عمر شويل - جدة حلى البفاريا ، تعد من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق مميز ولذيذ، فيبحث الكثيرين عن وصفات حلويات سهلة وسريعة التحضير يمكن إعدادها في المنزل بدون الكثير من الأدوات أو الوقت وكذلك بدون جهد كبير، وتعد هذه الوصفة من أسهل وألذ الخيارات لمن يرغب في ذلك.
كما يوجد وصفات مميزة عديدة يمكن تجربة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق لذيذ مثل طريقة عمل القراقيش بالسمسم، أو كيكة السميد الخالية من الدقيق، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة والاقتصادية.
مكونات حلى البفاريا
تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفر أغلبها في المطبخ دون الحاجة إلي شرائها، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:
مكونات الطبقة الأولي
- باكيت من بسكويت الشاي.
- نصف كوب من السكر.
- ٦ ملاعق من الدقيق.
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ملعقتين من الزبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
مكونات الطبقة الثانية
- باكيت من بسكويت الشاي.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ثلاث ملاعق من الكاكاو.
- خمس ملاعق من الدقيق.
- أربع أكواب من الحليب.
- ملعقتين ونصف من الزبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- صوص توفي للتزيين.
طريقة التحضير
إعداد حلى البفاريا في المنزل من أسهل ما يكون، فطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تحتاج إلي فرن أو مضرب كهربائي أو إلي الكثير من الخطوات الصعبة، وسنتعرف على طريقة تحضيرها فيما يلي وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار صينية بمقاس ٣٥ × ٢٥ ونقوم بوضع طبقة من البسكويت بداخلها.
- ثم بواسطة الفرشاة نقوم بدهن البسكويت بالقليل من الحليب.
- ثن نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه الثلاث أكواب من الحليب مع نصف كوب السكر و ٦ ملاعق من الدقيق.
- ونقلب جميع المكونات جيدا على البارد حتي تتجانس وتمتزج جيدا، ثم نضع الخليط على نار بدرجة حرارة متوسطة.
- ونقلب الخليط باستمرار حتي يغلي الخليط ويثقل قوامه، ثم نضيف إليه الزبدة والفانيليا ونقلبهم جيدا حتي يندمجوا ويتجانسوا جيدا مع الخليط.
- ثم نقوم بصب الخليط على طبقة البسكويت الأولى التي قمنا بوضعها مسبقا ونوزعه بالتساوي.
- ثم نضع فوق الخليط طبقة أخرى من البسكويت.
- ثم نقوم بإعداد الطبقة الثانية، فنخلط كلا من الدقيق والسكر والكاكاو والحليب جيدا على البارد.
- بعد ذلك نضع الخليط على نار بدرجة حرارة متوسطة حتي يغلي ويثقل قوامه.
- ثم نضيف للخليط الزبدة والفانيليا ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بصب الخليط فوق طبقة البسكويت الثانية ونوزعها بالتساوي.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الثلاجة حتي تبرد لعدة ساعات لتتماسك جيدا.
- وبعدما تبرد الصينية وتصبح بقوام متماسك نقوم بإخراجها ونزينها من الأعلي بصوص التوفي أو الشوكولاتة البيضاء.
- ثم يكون حلى البفاريا اللذيذ بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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