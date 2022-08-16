نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة الاقتصادية بدون فرن وبدون بيض أو كريمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى البفاريا ، تعد من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق مميز ولذيذ، فيبحث الكثيرين عن وصفات حلويات سهلة وسريعة التحضير يمكن إعدادها في المنزل بدون الكثير من الأدوات أو الوقت وكذلك بدون جهد كبير، وتعد هذه الوصفة من أسهل وألذ الخيارات لمن يرغب في ذلك.

كما يوجد وصفات مميزة عديدة يمكن تجربة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق لذيذ مثل طريقة عمل القراقيش بالسمسم، أو كيكة السميد الخالية من الدقيق، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة والاقتصادية.

مكونات حلى البفاريا

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفر أغلبها في المطبخ دون الحاجة إلي شرائها، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:

مكونات الطبقة الأولي

باكيت من بسكويت الشاي.

نصف كوب من السكر.

٦ ملاعق من الدقيق.

ثلاث أكواب من الحليب.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الطبقة الثانية

باكيت من بسكويت الشاي.

كوب إلا ربع من السكر.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

خمس ملاعق من الدقيق.

أربع أكواب من الحليب.

ملعقتين ونصف من الزبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

صوص توفي للتزيين.

طريقة التحضير

إعداد حلى البفاريا في المنزل من أسهل ما يكون، فطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تحتاج إلي فرن أو مضرب كهربائي أو إلي الكثير من الخطوات الصعبة، وسنتعرف على طريقة تحضيرها فيما يلي وهي كالتالي: