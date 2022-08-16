نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كريم طبيعي تفتيح البشرة السحري لبشرة ناصعة البياض من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح الوجه والرقبة بكريمات طبيعية من المنزل، وحيث تعد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة كريم تبييض البشرة السحري، تتخيل كل فتاة الحصو على بشرة مشرقة و بالحيوية والنضارة وهي محط إعجاب من حولها لبشرتها الجذابة والمشرقة، ولقد تؤثر العديد من العوامل بما في ذلك العوامل النفسية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على جمال بشرتك ، ونحتاج أيضًا إلى استهلاك كمية كافية من الماء لأنها ضرورية لصحة الجلد، وكذلك الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تجعل البشرة تبدو ناعمة وجذابة، تتكون وصفة اليوم من مكونات طبيعية بالكامل تفتيح البشرة وترطبها، واليكم طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة بكل سهولة ويسر من مطبخك بمكونات طبيعية

كريم طبيعي لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ

المكونات

واحد من البطاطس

ملعقة كبيرة من النشا

كوب واحد من الحليب

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف صابونة دوف مبشورة

طريقة التحضير

يمكن عمل كريم تفتيح البشرة في بضع خطوات مباشرة كالتالي: –

نقشر البطاطس ونقطعها ونضعها على النار بكوب من الحليب ونتركها تطهى لمدة عشر دقائق. ارفعي البطاطس عن النار ثم قلبي نصف كمية صابون دوف مع التقليب حتى يذوب الصابون. نحرك الخليط في الخلاط حتى يصبح متجانسًا تمامًا ثم نضيف مكعبًا من النشا مع الاستمرار في تقليب الخليط حتى تمتزج المكونات جيدًا. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وعصير الليمون مع التقليب جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا يحفظ الكريم في الثلاجة في وعاء نظيف ومعقم ويستعمل لمدة شهر كامل. ضعي الكريم على البشرة قبل الذهاب إلى الفراش لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

مميزات كريم التبييض السحري

تحتوي الوصفة على مكونات طبيعية تقدم عددًا من الفوائد منها ما يلي: