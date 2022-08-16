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عمر شويل - جدة فطيرة السكر تعد هي واحدة من الفطائر البسيطة المصنوعة من مكونات أساسية للغاية، يتكون من الدقيق والماء والملح والسكر وإنها سريعة وسهلة التحضير. ويمكن تجهيزها بدون فرن أو يمكنك تقديمها بشكل طبيعي حسب تقديرك، وهناك طرق عديدة ومختلفة لتحضيره، يعتبر من أكثر الفطائر اللذيذة التي يمكن تقديمها مع العشاء أو كجزء من قائمة الإفطار، وننشر لكم في خلال الأسطر التالية طريقة إعدادفطيرة السكر وجوز الهند بطريقة مباشرة وسهلة للغاية وباقل التكلفة في المنزل وبكل سهولة ألذ طريقة عمل فطيرة السكر بمذاق لذيذ ومميز وبكل سهولة المكونات 3 كوب من الدقيق متعدد الأستخدامات

قليل من الملح

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتين من السكر

ماء دافيء للعجن

للتزين الفطير

سكر بودره

جوز الهند ناعم

زبيب ومكسرات طريقة التحضير خطوات عمل فطيرة السكر كالتالي: أضيفي الدقيق والسكر في وعاء كبير ثم أضيفي حبة الفانيليا ورشة ملح واخلطي المكونات جيدًا. بعد ذلك أضيفي الماء الساخن تدريجياً مع تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة وذابة. توضع العجينة في ثلاث كرات مستديرة متوسطة الحجم على طبق مرتفع. بعد ذلك قم بتغطية الكرات بعناية واتركها حوالي نصف ساعة للراحة. ثم نقوم بقرد كل كرة من العجين الفطير على سطح رخام مدهون بالزيت ونقوم بالفرد باليد أو النشابة ثم نقوم بالفرد العجين على شكل دائرة بسمك واحد رقيق ونقوم بدهنها بالقليل من السمنة ثم نقوم بوضع جوز الهند ونطبق طرف العجين وندهنه بالسمنة ثم نقوم بالتطبيق العجين عل شكل مستطيل وندهن والوجه بالسمنة ايضا ونطبق الطرفين على بعض على شكب دائره ونضغط على العجينة باليد حتي تصبح الشكل متساوى نقوم بتكرار هذه الخطوات مع باقي العجين ونضعها في مقلاة ساخن على نار متوسطة ثم نضيف القليل من الزيت ونتركه يسخن ونضيف الفطائرنقوم بطهيهم داخل المقلاة حتى يجفوا في القاع ويكون لديهم ثيران على وجوههم ثم يقلبون ويطبخون الجانب الآخر. ثم اتركه على نار خفيفة حتى يبدأ في اتخاذ لون ذهبي أخرجي الفطيرة من المقلاةوضعيها على صينية وغطيها قليلا وقدميها بالشفاه.

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