التغلب على هشاشة العظام بأفضل أنواع الجبن

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عمر شويل - جدة يسعى الكثيرون من أجل التغلب على هشاشة العظام، الذي يعاني منه نسبة كبيرة من الأشخاص بمختلف الفئات العمرية حول العالم، وهناك جبن من أفضل أنواع الجبن منها ما قد يمنع هشاشة العظام، ومنها ما يمكنه التغلب عليها، والتعرف على الفوائد الصحية لهذه الأنواع المفضلة من الجبن بالنسبة لمشاكل العظام.

جبن شيدر نوع من الجبن قد يمنع هشاشة العظام

تعد الجبنة الشيدر من أكثر الجبن المعروفة على مستوى العالم، وخاصة في دور أوروبا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا وأستراليا، وسويد، وفنلندا، وغيرهم من الدول، ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى مذاقها الطيب، فإن لها العديد من الفوائد الصحية.

فوائد جبن شيدر الصحية لمنع هشاشة العظام

العمل على زيادة كثافة العظام، حيث تعد مصدر غني بالكالسيوم، ويمكن لتناول حصة واحدة فقط منها، إمداد الجسم بمعدل 170 مجم من الكالسيوم، مما يساعد الشخص البالغ على الحصول على الكمية المطلوبة يوميا من الكالسيوم، والتي تمثل ألف مليجرام.

علاج هشاشة العظام

تعمل على منع هشاشة العظام، وهي الحالة التي تصبح فيها العظام هشة وضعيفة سهلة الكسر، فبالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم، فإنها تحتوي على كلا من فيتامين ب 12، وفيتامين ب 6، والمنجنيز، العناصر المفيدة لصحة العظام.

علاج حالات فقر الدم

تساهم جبن شيدر في منع فقر الدم، حيث أن فيتامين ب 12 يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى أنه فيتامين مهم ومتوفر في جميع المنتجات الحيوانية، وبما أنه متوفر في جبن شيدر، فيمكن للأشخاص النباتيين الحصول عليه بسهولة، حيث يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الإصابة ببعض الحالات المرضية مثل فقر الدم، والصداع والإرهاق.

أفضل أنواع الجبن للتغلب على هشاشة العظام جبن الجارلزبيرج

وهو نوع من أنواع الجبن يتميز بنكهته الخفيفة، ويتم إنتاجه من حليب الأبقار، وعادة ما يتم تصنيفه ضمن قائمة منتجات الجبن السويسري، بالرغم من كونه يحتوي على نفس المحتوى من كلا من البروتين والدهون، إلا أن هذا النوع من الجبن غني بالعديد من الفيتامينات منها فيتامين k 2، وفيتامين د، بالإضافة إلى أنه غني بالكالسيوم، والذي يساهم بشكل فعال في الوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام، والعمل على دعم وتقوية العظام.