نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل بسكويت الشاى المقرمش في البيت بأقل التكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحد الأطعمة التي يأكلها الكثير من الناس هو البسكويت مع الشاي. لها نكهة مميزة ويعتبرها الكثير من الناس وجبة الأساسية التي تقدم على الأفطار ويمكن إعطاء الأطفال بسكويت الشاى في المدارس والرحلات، تبحث العديد من الأمهات عن طرق لإعداده في المنزل بدلاً من شرائه في الخارج، وهو من أكثر أنواع البسكويت اللذيذة التي يمكنك تناولها بسكويت الشاي المميز لانه خفيف على المعدة وله نكهة مميزة يحبها الأطفال والكبار على حد سواء وفي مقالنا من موقع ثقفني ننشر كيفية عمل بسكويت الشاى بكل سهولة ويسر في البيت وباقل التكلفة أسرع طريقة عمل بسكويت الشاى المقرمش في البيت بأقل التكلفة المكونات 2 كوب من الدقيق المنخول

قليل من الملح

نصف كوب سكر بودره

بيضة واحده

70 جرام الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة من الفانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر طريقة التحضير نحضر وعاءًا متوسط ​​الحجم وعميقًا ونضيف إليه 70 جرامًا من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة ونصف السكر، ثم نقوم بتقليب المكونات معًا يدويًا أو بخلاط كهربائي حسب اختيارك حتى تحصل على قوام كريمي. ثم نضيف البيضة إلى الخليط مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في الخفق حتى نحصل على مزيج ناعم ورقيق. نضيف أيضًا كوبين من الدقيق وقليل من الملح والبيكنج بودر. ثم نقلب الخليط مرة أخرى بملعقة حتى تمتزج المكونات جيدًا. ستلاحظ أن الخليط ليس في قوام العجينة ولكنه أكثر هشاشة للتأكد من أن طريقة التحضير مناسبة ، انشر الخليط على طاولة ولكن اعطه سمكًا سنتيمترًا. ثم افصله عن أي شيء تختاره يمكنك تقطيعها إلى قطع وتشكيلها بمصفاة أو شوكة قبل وضعها فوق القطعة لتكوين شكل سامبوك جذاب. نقوم بتشغيل الفرن وضبط درجة الحرارة على ما بين 180 درجة مئوية و 200 درجة مئوية. نقوم بإعداد ورقة الخبز ونضع عليها ثم نقوم برص البسكويت في الصينية ونترك مسافة بينها حتى لا تضغط معًا. أخيرًا نضع صينية الخبز في فرن مُسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية ونخبزها لمدة عشر دقائق. يمكنك تقديمه باردًا أو ساخنًا مع شاي مغلي خاص وبالهنا والشفاء

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