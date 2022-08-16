فوائد حليب اللوز الصحية ستجعلك تعشق تناوله

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عمر شويل - جدة فوائد حليب اللوز الصحية كثيرة ومتعددة، حيث أن حليب اللوز مفيد وصحي يصلح كبديل للحليب والألبان الحيوانية، كما أن حليب اللوز من أكثر أنواع الحليب استهلاكا وشهرة على مستوى العالم، لكثرة فوائده كما أنه مشتق من اللوز، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح أبرز وأهم الفوائد الصحية لحليب اللوز.

فوائد حليب اللوز الصحية للقلب

يعمل حليب اللوز على تحسين صحة القلب، لاحتوائه على نسبة كافية من عنصر المغنيسيوم، الذي يعد أحد أهم العناصر التي يحتاج إليها الجسم، فهو يعمل على تنظيم ضربات القلب، ومساعدة القلب على أداء وظائف بشكل جيد، كما أنه يمنع تراكم الكالسيوم في الشرايين، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

التحكم في نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل من نسبة تراكم الدهون في الشرايين.

يحتوي حليب اللوز على دهون صحية مفيدة للقلب ومنها على سبيل المثال أوميجا 3.

يعمل على خفض ضغط الدم، فهو يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يجعل الدم يتدفق بشكل سلس إلى جميع أعضاء الجسم.

يعد البديل الأفضل لكل من يعاني من عدم تحمل اللاكتوز الموجود بحليب الألبان.

حليب اللوز وفوائده لصحة العظام

يحتوي حليب اللوز على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يجعله مفيد لصحة العظام، ويساعد على نموها، والذي يعد من أهم العناصر المفيدة للعظام بشكل عام، حيث أن نقص عنصر الكالسيوم في الجسم قد يتسبب في حدوث هشاشة في العظام، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالكسور، وهناك معلومة هامة يجب معرفتها وهي أن نسبة الكالسيوم قد تكون أقل في حليب اللوز المعبأ عن نسبة الكالسيوم الموجودة في حليب الألبان، لذلك يجب مراعاة اختيار الأنواع التي تحتوي فيتامين أ، وفيتامين د.

فوائد حليب اللوز لصحة الدماغ