طريقة عبقرية تنظيف الكرشة بمكون لن يخطر على بالك في ثلاثة دقائق

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عمر شويل - جدة تعد الكرشة من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، ولكن تعاني معظم السيدات وربات المنزل من صعوبة تنظيف الكرشة حيث أنها تتطلب منها الكثير من المجهود والوقت لتنظيفها بشكل جيد والتخلص من الزفرة التي توجد بها، ولذلك يوجد مكون سحري يمكنك من خلاله تنظيف الكرشة سريعا دون أن تلجي إلى بذل الكثير من الوقت والجهد في الدعك وهو الأسبرين وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين في دقائق معدودة.
طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين
تبحث معظم ربات المنزل عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة تمام والتخلص من أي زافرة توجد بها دون أن تقوم بالدعك كثيرا، ولذلك نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة بمكون الاسبرين والذي يجعل الكرشة بيضاء ونظيفة، وإليكم طريقة التنظيف في الخطوات التالية.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم ننقع الكرشة في هذا الماء لمدة 15 دقيقة وذلك لتليين الكرشة وسهولة التخلص من الدهون العالقة بها.
- ثانيا في وعاء آخر نضعه على النار، ونضيف به كمية من الماء ونترك الماء حتي يغلي ثم نطحن قرصين من الأسبرين ونضعهم داخل الماء المغلي ونقلبهم بشكل جيد.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الكرشة في الماء المغلي ونتركها لمدة ثلاثة دقائق ونخرجها بعد ذلك وبواسطة سكين نقوم بإزالة الطبقة الخارجية لها.
- ومع تكرار هذه الخطوة سوف نلاحظ التخلص من كافة البقايا المتعلقة بالكرشة.
أغسل الكرشة بعد ذلك بالماء الفاتر وسوف تلاحظين التخلص من اي بقايا أو رائحة كريهة بها.
- ولا يوجد للأسبرين أي أضرار أو آثر على الكرشة حيث غسيل الكرشة بالماء في النهاية يجعلها نظيفا تماما.
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