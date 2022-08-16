نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي.. ضعيه على الشامبو ولاحظى الفرق ترطيب وتنعيم وفرد خيالى وصفه هنديه خياليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه بسهولة، يمكنك وضع الكثير من المكونات داخل علبة الشامبو الخاصة بك حتى تقللي من آثار الشامبو الجانبية على الشعر والتي أكثرها شيوعًا هي جفاف الشعر وجعل هائش وهائج، ويمكنك استخدام الشامبو أكثر من مرتين خلال الأسبوع الواحد بدون أن يضر شعرك بوضع بعض المكونات التي تحتوي على خصائص مرطبة تجعل الشعر رطب وبالتالي هذه الوصفات مفيدة على وجه الخصوص للفتيات التي طبيعة شعرها جاف ويحتاج إلى ترطيب باستمرار. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه مكونات عمل الوصفة:- كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل وخل التفاح.

علبة الشامبو التي تستخدمينها.

مسامير القرنفل. كيفية وضع المكونات في الشامبو واستخدامها:- أضيفي المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة ويمكنك تذويبهم حتى يصبحوا أكثر تجانسًا ثم قومي بصبهم داخل زجاجة الشامبو التي تستخدمينها.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بماء دافئ ثم قومي بشطفه باستخدام الشامبو المضاف إليه المكونات السابقة ودلكي فروة رأسك جيدًا لمدة خمس دقائق بالشامبو.

ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد ثم قومي بتركه يجف أو جففيه باستخدام سشوار الشعر وبعدها رطبيه جيدًا ففي كل الحالات يجب ترطيب شعرك بعد أن تستخدمي أي شامبو عليه. أضرار استخدام القرنفل للشعر قد يتسبب القرنفل في بعض الأضرار الخفيفة مثل حكة في الرأس واحمرار والتهابات في فروة الرأس.

كما أنه قد يسبب لك حساسية مفرطة لبعض الأشخاص وطفح جلدي وضيق في التنفس ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وأيضًا من الممكن أن يتسبب القرنفل في حدوث حروق طفيفة أو شديدة في الجلد ولذلك يجب استخدام زيت القرنفل مرة واحدة من كل أسبوع.

بعض الأضرار الأخرى التي تتطلب استدعاء الطبيب هي حدوث زيادة في سيولة الدم ويساهم في خفض مستوى السكر في الدم.

كما أن مشاكل التنفس التي تنتج عنه قد تكون كبيرة وقد يؤدي إلى حدوث تسمم و نوبات في الدماغ قد تؤثر على الذاكرة وفقدان للوعي و الصرع.

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