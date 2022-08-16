بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وطعمه مميز ولذيذ بالخطوات

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عمر شويل - جدة بسكويت جوز الهند يعد من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يتميز بمذاق وطعم خاص؛ فهو من الأنواع التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لما يحتوي عليه من مكونات وهذه المكونات بسيطة وليست مكلفة، وتسعى الكثير من السيدات في البحث عن طريقة سهلة لعمل هذه الوصفة في المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم أفضل الطرق لعمل البسكويت وهذا من خلال مقالنا اليوم.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

يمكنك عمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة وغير مكلفة ولا تستغرق وقت ولا مجهود أثناء تحضيره، وهذا من خلال المكونات التالية:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مقدار نصف كوب من السمنة المذابة.

نصف كوب من السكر البودرة.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة وسهلة ولا تكلفك كثير من الوقت والمجهود، وتتمثل خطوات هذه الوصفة في التالي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر المطحون مع نصف كوب من السمن.

ثم نخفقه بالمضرب حتى يصبح لون الخليط أبيض كريمي.

نضع إليهم البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا والبيكنج بودر.

ثم تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نضع ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم بالإضافة إلى الدقيق تدريجيا.

بعد ذلك نقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض، وذلك حتى يتم تشكيل عجينة ناعمة لكي يتم تشكيلها بسهولة.

نضع نصف كوب من جوز الهند وملعقتين من السكر في إناء صغير.

والآن تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نضع الكرات في جوز الهند والسكر.

نضغط على كرة العجين برفق حتى يلتصق جوز الهند والسكر ويصبح شكلها على هيئة دائرة.

نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، وذلك مع مراعاة ترك مسافة بين الكرات حتى لا يتم الألتصاق.

ثم ندخل الصينية الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

ثم نضع الصينية على الرف الأوسط حتى نحصل على اللون الذهبي.

ومن ثم نطفئ النار من أسفل ونشعل الشواية حتى يصبح الوجه بلون ذهبي.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يقدم في طبق التقديم.

نصائح لنجاح بسكويت جوز الهند

من خلال التعليمات التالية يمكنك الحصول على بسكويت جوز الهند بطريقة رائعة وناجحة، وهى كالآتي: