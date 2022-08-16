طريقة عمل مخلل البصل مقرمش ولذيذ وملح مظبوط مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة الخضروات يمكننا تناولها بالعديد من الطرق والاشكال المختلفة مثل تناولها طازجة او إدخالها مع بعضها عن طريق تقطيع جميع الخضروات وتقديمها في طبق سلطة وتعد جميع الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية لذلك علينا بتناول هذه الخضروات للإستفادة من القيمة الغذائية الكبرى ومن اصناف الخضروات المختلفة ومنها الخيار والبصل والفلفل الأخضر والطماطم والكرنب والقرنبيط وغيرها من الاصناف المختلفة، ويعد البصل من انواع الخضروات الشهية التي تقدم بالعديد من الاشكال ومنها وضعه في السلطة ووضعه في بعض المأكولات والطواجن المختلفة ومنها إدخاله في طاجن الفراخ وإدخال البصل في صينية اللحمة ببعض الخضروات وكذلك يمكننا تناول البصل عن طريق تخليله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة مخلل البصل ونقدم إليكي المكونات اللازمة التي يحتاجها مخلل البصل لتناوله بطعم لذيذ وشهي. طريقة عمل مخلل البصل مثل الجاهز مكونات عمل وصفة مخلل البصل: كيلو واحد من البصل ذات حبات صغيرة الحجم.

ثمانية ملاعق كبيرة من الملح.

ربع كوب واحد من الخل الابيض.

ربع كوب واحد من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من العصفر.

كمية من الماء. طريقة عمل وصفة مخلل البصل: عليكي بتحضير كمية البصل وقومي بغسله جيدا بالماء حتى يصبح نظيف. بعد ذلك احضري برطمان كبير صالح لتخليل كمية البصل وقومي بوضع حبات البصل في تلك البرطمان النظيف. بعد ذلك قومي بتحضير المحلول الذي نقوم بصبه في برطمان مخلل البصل. احضري إناء وضعي بع ربع كوب من الخل الابيض مع ربع كوب من عصير الليمون وضيفي ثمانية ملاعق كبيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة وملعقتان كبيرتان من العصفر وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما. بعد تحضير تلك المحلول قومي بصبه في برطمان مخلل البصل ثم قومي بصب كمية من الماء حتى تغطي كمية البصل.

بعد ذلك قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت على سطح برطمان مخلل البصل حتى لا ينفذ الهواء بداخله. اتركي برطمان مخلل البصل لمدة ثلاث اسابيع حتى ينضج وبعد نضجه قومي بفتح تلك البرطمان وعليكي بتناول مخلل البصل بطعم لذيذ وشهي.

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