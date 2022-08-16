نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل المطاعم طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة الذهبية في البيت وبطريقة صحية وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراخ البانيه من الوجبات التى يقبل عليها جميع الأطفال بلا إستثناء ويعشقون تناولها فى وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من المكرونة وطبق من سلطة الطحينة، ويقبل على تناولها أيضا الكبار، والفراخ البانيه من الوجبات التى تتميز بطعم جميل ولذيذ جدا، وتتميز أيضا بطعم مقرمش وبلون ذهبى لذلك يطلبه العديد من الناس، وسوف نقدم إلى كل الأمهات طريقة عمل الفراخ البانيه والذى يتكون من صدور الدجاج والبصل المفروم والبقسماط والبصل البودر والثوم البودر، ويمكن أن تصنعى بنفسك الفراخ البانيه فى المنزل حتى تضمنى نظافته عند تحضيره وتحافظى على صحتك وصحة أفراد عائلتك، والبانيه من الوجبات السريعة لأن طريقة تحضيره سهلة جدا وسريعة ولا يأخذ الكثير من الوقت طريقة عمل الفراخ بانيه مقرمشة وذهبية مكونات عمل الفراخ بانيه مقرمشة وذهبية: كيلو من صدور الفراخ البانيه المخلى

إثنين ثمرة من البصل

إثنين كوب كبير الحجم من البقسماط

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البصل البودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

كمية مناسبة من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة والذهبية: نقوم أولا بتنظيف صدور الدجاج الطازجة جيدا بالماء والخل الملح ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة فى السمك. ثم نحضر وعاء ثم نضع به شرائح الفراخ ونضيف إليها التوابل من البصل المفروم والثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل الاسود وعصير الليمون والخل الأبيض ويتم التقليب ثم نتركه نصف ساعة. وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به البقسماط والدقيق والنشا مع رشة من الملح ويتم التقليب ثم نقوم بوضع صدور الدجاج فى هذه الخلطة.. وبعد ذلك يتم تحميرها فى طاسة بها زيت على نار هادئة مع التقليب حتى النضج، وبعدها نضع الفراخ البانيه فى طبق التقديم، ويقدم ساخن بأجمل وألذ طعم، وبألف صحة وهنا.

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