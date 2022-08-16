نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة وزيت الزيتون الرهيب لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة، من أفضل الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وأفضل من أي نوع كريم هو المقشر يعتبر المقشر من الوصفات الرائعة التي تعمل على إزالة الجلد الميت من الجذور وتعمل على التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة أيضا، ونحن لا نقدم لكم أي مقشر وإنما نقدم أفضل مقشر للوجه والجسم كله باستخدام القهوة وزيت الزيتون، وهذه الوصفة تعمل على تنعيم والجسم أيضا وإذا قمت باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة لن تستغني عنها إطلاقا، مكونات هذه الوصفة موجودة في كل منزل، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مقشر القهوة وزيت الزيتون في تفتيح البشرة

الرائع والجميل في المقشر الذي نقدمه الآن أن النتيجة تظهر في بعد أو استخدام فما بالكم لو استمرينا على استخدام هذا المقشر لن تحتاجي إلى استخدام كريم تفتيح على البشرة نهائيا، وعن تجربة شخصية هذه الوصفة تجعل بشرتك منورة ولن يصدق أحد أنك لم تستخدمي كريم تفتيح غالي الثمن، لأن القهوة لها تأثير فعال على البشرة وتقوم بقتل الخلايا الميتة الموجودة تحت الجلد والتي تكون سببا في ظهور الكثير من المشاكل الأخرى، والآن سوف نقدم لكم مكونات مقشر الجسم الطبيعي والرهيب وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من القهوة السادة.

ملعقة كبيرة من النشا.

زيت زيتون على حسب احتياج الوصفة.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في التفتيح البشرة

الجميل في هذه الوصفة أنها لن تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها أو في استخدامها، ولذلك وجدنا عليها نسبة إقبال عالية، والنشا أيضا غير أنه يعمل على ترطيب البشرة كما أنه عامل أساسي في تفتيح مسام الجلد وخروج الشوائب منه، وتتلخص الخطوات في: