نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كاسترد بالشوفان والبسكويت وجوز الهند في المقال التالي
عمر شويل - جدة كاسترد بالشوفان والبسكويت، أصبح الشوفان من المكونات المنتشرة في المطابخ الحديثة على مستوى العالم بعد ما انتشرت أنواع الحساسية المختلفة مثل حساسية الجلوتين فأصبح الشوفان بديلًا عن الدقيق الأبيض ليس هذا فحسب بل حتى من لا يعانون من تلك الحساسية أصبح بعض منهم يفضلون الشوفان في صناعة الخبز والكيك وأنواع حلويات أخرى بعدما تطرقت أبحاث علمية إلى فوائده المتعددة. وبم أننا في فصل الصيف فصل الحلويات الباردة قررنا أن نجمع لكم بين حلى الكاسترد والشوفان في وصفة حلو واحدة نرجو أن تعجبكم.
مقادير وصفة كاسترد بالشوفان
- 4 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد جاهزة.
- 3 ملعقة كبيرة من الشوفان.
- علبة من البسكويت السادة الدايت.
- لتر من حليب جوز الهند.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.
- عسل نحل للتزيين.
طريقة تحضير كاسترد الشوفان والبسكويت
نستطيع بتلك المكونات القليلة المذكورة في المقادير عمل كاسترد الشوفان.وإذا لاحظتم معنا فالمقادير خالية من السكر والحليب كما أنها تحتوي على الشوفان وحليب جوز الهند مما يعني أنها تتفق مع المطابخ العصرية.
- نحضر حلة أو إناء للنار ونخلط فيه كل من حليب جوز الهند مع جوز الهند المبشور بالإضافة إلى الشوفان والكاسترد.
- نضع الإناء بما فيه من خليط على النار بحيث تكون متوسطة الحرارة ونتركه على النار مع التقليب بشكل مستمر حتى يغلي خليط الكاسترد بالشوفان.
- نحضر كاسات التقديم ونوزع فيها كمية من البسكويت الدايت بعد تكسيره باليدين بحيث يكون حجمه متوسط.
- نسكب فوق قطع البسكويت كمية من كاسترد الشوفان ثم طبقة أخرى من البسكويت المجروش وأخيرًا طبقة من الكاسترد اللذيذ.
- بعد ذلك توضع كاسات الكاسترد بالبسكويت في الثلاجة بعد ما تهدأ حرارتها وتترك فيها فترة كافية حتى تتماسك وعند التقديم نخرجها من الثلاجة.
- أما التزيين فيعتمد على رغبة كل شخص وذوقه ومع هذا نقدم لكم فكرة للتزيين نظن أنها مناسبة لهذه الوصفة.
- وهي رشة من جوز الهند المبشور فوق كل كأس كاسرد مع ملعقة من عسل النحل توزع بشكل عشوائي.
- أما محبي الفواكه فلا مانع أبدًا من إضافة قطع مع الفاكهة المفضلة.
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