نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كاسترد بالشوفان والبسكويت وجوز الهند في المقال التالي

عمر شويل - جدة كاسترد بالشوفان والبسكويت، أصبح الشوفان من المكونات المنتشرة في المطابخ الحديثة على مستوى العالم بعد ما انتشرت أنواع الحساسية المختلفة مثل حساسية الجلوتين فأصبح الشوفان بديلًا عن الدقيق الأبيض ليس هذا فحسب بل حتى من لا يعانون من تلك الحساسية أصبح بعض منهم يفضلون الشوفان في صناعة الخبز والكيك وأنواع حلويات أخرى بعدما تطرقت أبحاث علمية إلى فوائده المتعددة. وبم أننا في فصل الصيف فصل الحلويات الباردة قررنا أن نجمع لكم بين حلى الكاسترد والشوفان في وصفة حلو واحدة نرجو أن تعجبكم.

مقادير وصفة كاسترد بالشوفان

4 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد جاهزة.

3 ملعقة كبيرة من الشوفان.

علبة من البسكويت السادة الدايت.

لتر من حليب جوز الهند.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

عسل نحل للتزيين.

طريقة تحضير كاسترد الشوفان والبسكويت

نستطيع بتلك المكونات القليلة المذكورة في المقادير عمل كاسترد الشوفان.وإذا لاحظتم معنا فالمقادير خالية من السكر والحليب كما أنها تحتوي على الشوفان وحليب جوز الهند مما يعني أنها تتفق مع المطابخ العصرية.