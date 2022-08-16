نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. اسرار صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على الشعر البني وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي ، تغير لون الشعر يعتبر من الأشياء التي تقوم النساء بفعلها لكي تغير من شكلها أو من روتين الحياة الملل لأن هذا الأمر يجعل نفسيتها أفضل بكثير في ظل الضغوطات النفسية التي أصبحنا كلنا نعاني منها، ولكن قبل وضع أي نوع صبغة على شعرك لابد من التأكد أنها لا تكون ضارة وتسبب الكثير من المشاكل وللأسف الشديد معظم الصبغات التي تستخدم في الكوافيرات تحتوي على مواد كيميائيّة ضارة تؤثر على الشعر وتكون سبب في الكثير من المشاكل التي نحن بغنى عنها، معنا الآن صبغة شعر رائعة ومفيدة للشعر أيضا وسوف تقوم بتحويل لون شعرك إلى اللون البني الغزالي الذي يعشقه الكل، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغة الشعر بالقهوة و الكاكاو للحصول على لون بني

بعض النساء يقومون بعمل صبغة شعر باللون التي تريده ولكن في بعض الأوقات اللون لا يتناسب مع درجة لون بشرتها ويجعل شكلها غير مقبول إطلاقا وتحزن كل الحزن بسبب هذه المشكلة وتضطر إلى تغيير أكثر من لون لكي تحصل على الدرجة المطلوبة ولكن نحن نقول لكي الجميل والرائع في وصفة اليوم أن اللون البني يناسب جميع درجات لون البشرة كلها سواء الفاتحة أو الخمرية أو حتى السوداء، فيجب على كل فتاة تريد صبغة أن تستخدم وصفة القهوة والكاكاو، وتتلخص المكونات في:

ربع كوب من القهوة.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ماء ورد.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

خطوات تحضير صبغة الشعر بالقهوة و الكاكاو

القهوة والكاكاو لهم فوائد كثيرة جدا للجسم كله وأيضا على الشعر وتعتبر هذه من أكثر الوصفات أمان على الأطفال أيضا، وتتلخص الخطوات في: