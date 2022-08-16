نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب العديد من النساء في عمل كيراتين للشعر وذلك للحصول على شعر مفرود وناعم، وخاصة السيدات التي تعاني من مشكلة الشعر الجاف والمجعد، حيث أنه يصعب في كثير من الأحيان فرد الشعر الخشن بدون اللجوء إلى مواد خارجية قوية في التأثير، ولكن الكيراتين الذي يتم عملة في مراكز التجميل غير أمن على الشعر نظرا لأنه يحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتؤدي إلي تساقطه، ولكن سوف نعرض لكم في هذا المقال أمكانية عمل كيراتين من مكونات طبيعية في المنزل وبأقل التكاليف وبطريقة بسيطة وسهلة وكيراتين الخميرة.

مكونات عمل كيراتين الخميرة في المنزل

ونتابع معكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كيراتين الخميرة في المنزل، وتتمثل هذه المكونات بأشياء قليلة وبسيطة التكاليف ونوضح لكم هذه المكونات في النقاط التالية.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الخام.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

وعاء مناسب للخلط.

طريقة تحضير كيراتين الخميرة في المنزل لفرد الشعر الخشن

وبعدما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر بسيطة وقليلة التكاليف، نتابع معكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وتعطي لكي مفعول وطريقة نجاحة من أول استخدام، ونتابع معكم خطوات التحضير موضحة كالتالي