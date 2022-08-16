نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري المال وقومي بتحضير زلابية اللوتس في المنزل بنفس الطريقة الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الزلابية باللوتس، في الفترة الأخيرة قامت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فاتورة توضح سعر الزلابية باللوتس في الساحل مما جذب انتباه الجميع لتلك الفاتورة لأنها توضح أن سعر زلابية اللوتس في الساحل حوالي 380 جنيه مصري فقام ذلك بإحداث جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن الزلابية من الحلوى البسيطة التي لا تكلف الكثير وكذلك الحال مع اللوتس سواء الزبدة أو الصوص أو البسكويت فهو مرتفع السعر بعض الشيء ولكن ليس إلى ذلك الحد، وفي تلك الحالة نعرفكم على طريقة عمل زلابية اللوتس في المنزل بأقل مجهود وبالتأكيد بأقل تكاليف تذكر.

مكونات الزلابية باللوتس المنزلية

الكثير منا يقوم بتحضير الزلابية في المنزل ولكن قد يفشل في الحصول على القوام المقرمش من الخارج والهش من الداخل ويعود ذلك إلى عدم ضبط المكونات مع بعضها البعض ولهذا يتم تجهيز المكونات التالية كما هي:

دقيق أبيض: مقدار كوبين فقط.

زيت نباتي: كمية غزيرة لقلي الزلابية.

خميرة: ملعقة ذات حجم متوسط.

ماء: يفضل بحرارة دافئة وبمقدار حوالي كوب ونصف الكوب.

نشا: ملعقتين حجم أكبر كبير.

سكر: ملعقة لها حجم صغير.

زيت نباتي للعجينة: أربع ملاعق.

ملح: رشة فقط.

صوص لوتس: كمية حسب الحاجة.

طريقة عمل الزلابية باللوتس في المنزل

والآن إلى الخطوات المظبوطة لعمل الزلابية المقرمشة والهشة من الداخل المغطاة بصوص اللوتس الشهي: