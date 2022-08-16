نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل النودلز اليابانية في مطبخك بنفس المكونات والمذاق النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير النودلز، من أشهى الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى الوقت الكبير للتحضير أو مجهود أكبر هي النودلز وخاصةً وأن هذا الجيل به العديد من الأشخاص المحبين للنودلز ويقومون بشرائها جاهزةً بسبب المذاق الشهي المختلف والنكهات المتنوعة التي يمكن تقديم النودلز بها وهناك أكثر من طريقة معروفة لتحضير النودلز في المنزل على الطريقة الكورية والتي تعتبر أصل النودلز إليكم بعض من تلك الطرق في الأسطر القادمة.

طريقة تحضير النودلز بالدجاج

يمكن أن نقدم النودلز بعدة اضافات مختلفة مثل الدجاج مع الذرة بالمكونات التالية:

بقدونس مفروم: ملعقة.

نودلز بالدجاج: كيسين.

فلفل رومي أي لون: حبة مقطعة صغيرًا.

زيت: ملعقة ونصف الملعقة.

ذرة حلوة: عبوة واحدة.

ملح وفلفل: نصف ملعقة من كليهما.

خطوات العمل

نضع قطع الدجاج للتحمير في زيت ساخن وعندما يتحول اللون إلى لون أبيض يضاف الفلفل والذرة مع البقدونس المفروم. نحرك الخضروات مع الدجاج أكثر من مرة على نار غير مرتفعة حتى تتداخل المكونات بسهولة وننتظر لحين ينضج الدجاج ثم نتبل بالملح والفلفل. وبعدها نسلق النودلز في قدر عميق مليء بالماء وبعد حوالي خمس دقائق تصبح النودلز ناضجة ونصفيها من الماء لإضافة التوابل الخاصة بها. نضع الخضروات والدجاج والنودلز في طبق واحد وتقدم ساخنة.

طريقة النودلز باللحم والخضار

أو يمكن أن تقدم مع اللحم والخضروات بتلك المكونات:

لحم مقطع: ربع كيلو.

نشا: ربع الكوب.

ثوم مهروس: فصين.

سكر بني: ثلث الكوب.

بصل أخضر: عود رفيع يقطع صغيرًا.

نودلز: أقل من ربع كيلو بقليل.

زنجبيل طبيعي مبشور: ملعقة حجم صغير.

صوص حار: ثلث الكوب.

كوسة وجزر: حبة من كل منهما مقطعة صغيرًا.

صوص صويا وصلصة سمك: أقل من ربع كوب.

زيت ذرة: نصف الكوب فقط.

بازيلاء: عشر كرات صغيرة.

الطريقة