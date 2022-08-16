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عمر شويل - جدة إن الزبيب فاكهة مجففة لها فائدة عالية يحتوي على عناصر غذائية يحتاج لها جسم الإنسان، به كمية فيتامينات ممتازة ومعادن، كما أنه يعالج الإمساك ويلين الأمعاء ويعمل على تليين الرحم وجعله مستعدا للولاده الدبيب ايضا يستخدم بكثير من الحلويات، وتستخدمه النساء الذين يتبعون حمية غذائية، كما أن القيام بتناول ملعقتين زبيب بين الوجبات تساعد بشكل كبير في التخلص من كافة الدهون المتواجدة بالجسم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير الزبيب من العنب باسهل طريقة.

طريقة تحضير الزبيب من العنب باسهل طريقة

إن الزبيب له فوائد متعددة فإن تم تناوله بديلاً على وجبة العشاء يعطي الجسم طاقة طوال الليل، ويعد من الأشياء التي تخلو تماماً من أي سعرات حرارية، وبالتالي فإنه ينقص الوزن، ولكن يواجه بعض الأشخاص وجود غلاء في أسعار الزبيب، وبالتالي يبحث عن طريقة إعداد في المنزل من فاكهة العنب، وإليكم مكونات وطريقة تحضير الزبيب بالطريقة السهلة البسيطة وهي كالآتي:

مكونات تحضير الزبيب

أربعة كيلو علب يكون ناضج بشكل كامل ولا بد أن يكون جيد لصنع الزبيب.

ملعقتين عصير ليمون طبيعي.

ملعقة زيت نباتي.

طريقة تحضير الزبيب من العنب