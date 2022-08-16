نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيس من الخميرة الفورية السر الخفي في فرد شعرك وتنعيمه ويخلصك من الهيشان خالص خالص في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن الخمير بيرة من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي بدورها تزيد من جمال المرأة سواء لشعرها أو لبشرتها، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة من أفضل الوصفات التي ستمكنك التخلص نهائيا من مشاكل الشعر مثل التجعد والتلف والتساقط وغيرهم الكثير من مشاكل الشعر، ومن الجدير بالذكر أن وصفة الخميرة بيرة لفرد الشعر من الوصفات الطبيعية التي ستحمي شعرك ولن تترك له أي مضاعفات أو آثار سلبية كما يحدث في طرق الكرياتين الصناعي الضار لصحة الشعر وقوته.
كيس من الخميرة الفورية السر الخفي في فرد شعرك
المكونات:
- ملعقة من الخميرة بيرة.
- ملعقة واحدة من الفازلين.
- ملعقة ونصف من العسل.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة من الدقيق.
طريقة التحضير والاستخدام:
- عليك بإحضار وعاء أو طبق متوسط الحجم وتبدأ في تذويب جميع المكونات فيه حتى يذوب الخليط أشبه بخلطة الكريم.
- وبعد ذلك نقوم بتنظيف الشعر جيدا من خلال غسيله بالماء والشامبو والبلسم ثم نجففه من الماء تماما ونبدأ في توزيع الخليط على الشعر حتى يتخلله تماما.
- كما يلزم ترك تلك الوصفة على الشعر لمدة تتراوح من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، وذلك من أجل ضمان الحصول على أفضل النتائج.
- ثم بعد ذلك يتم غسيل الشعر باستخدام الشامبو للتخلص من آثار الوصفة، م يتم استخدام مركب للشعر وستلاحظين نعومته بدرجة كبيرة.
نصائح للتخلص من تجعد الشعر
هناك بعض النصائح عليك اتباعها من اجل الحصول على شعر خالي تماما من آثار التجعد والهيشان، وتتمثل تلك النصائح في ما يلي:
- أولا: احرصي على تصفيف شعرك يوميا عند الصباح وعند التوجه للنوم.
- ثانيا: لابد من الاهتمام بنظافة الشعر ولكن لا تكثري من غسله بالماء فيكفي مرتان فقط بالأسبوع.
- ثالثا: تجنبي استخدام مصفف الشعر حيث تعمل تلك السخونة على تدمير الشعر بشكل قاطع.
- رابعا: تجنبي وضع مثبتات الشعر لأنها تحتوي على قدر عالي من المواد الكيمائية التي تضر الشعر بشكل مؤكد.
- خامسا: داومي على استخدام الوصفات الطبيعية مثل ماسك الزيوت للشعر أو وصفة الخميرة الفورية لفرد الشعر المجعد.
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