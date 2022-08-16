نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الثومية السوري وطريقة تحضيرها بالخطوات على طريقة السوريين الأصلية طعمها سحري لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول الثومية السوري وذلك بسبب مذاقها المتميز والنكهة التي تعطيها للأكل وتعد الثومية السوري من أكثر الأطعمة التي تعمل على فتح شهية الشخص من أجل تناول الأطعمة، وهي تعتبر طعام مكمل للأطعمة الموجودة على السفرة وتتميز بسهولة مكوناتها وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الثومية السوري بوصفة لذيذة، حيث لن تحتاجي بعد الآن إلى شرائعا جاهزة. طريقة عمل الثومية بالنشا المكونات: عدد أربع ملاعق نشا.

كوب ماء.

أربع فصوص ثوم.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: في البداية قومي بمزج النشا والماء مع بعضهم وقلبيهم جيدا ومن ثم ضعي هذا المزيج على نار هادئة.

واستمري في التقليب بالمزيج على النار حتى تحصلي على مزيج متماسك القوام.

ثم قومي بعرس فصوص الثوم جيدا واتركيها في الخلاط واضيفي معها عصير الليمون.

واضيفي مزيج النشا اليهم ومن ثم اخفقي كل هذه المكونات باستخدام الخلاط.

وبعد ذلك اسكبي الخليط في طبق مناسب وأضيفي إليه مقدار من الزيت النباتي والآن قومي بتقديمه وبالهنا والشفا. طريقة عمل الثومية بالزبادي المكونات: أربع فصوص ثوم.

كوب لبن زبادي.

أربع ملاعق مايونيز.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في البداية وبعد إحضار كل هذه المكونات قومي بوضع الزبادي في طبق مناسب.

واضيفي معها المايونيز وامزجيهم مع بعضهم حتى تحصلي على مزيج متجانس ومتماسك القوام.

ومن ثم قومي بعرس الثوم جيدا واضيفي له الملح وقومي بوضع الثوم في المايونيز والزبادي.

وبعد ذلك اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم أضيفي الزيت النباتي بمقدار مناسب إلي هذا المزيج ورشي إليها مقدار من الملح بحسب الرغبة.

ومن الممكن أن تضيفي بعض القطرات من الليمون وواصلي التقليب لها.

وبذلك الآن أصبحت ثومية الزبادي جاهزة للتنازل فقومي بتقديمها على السفرة. كما يفضل أن توضع ثومية الزبادي لبعض الوقت داخل الثلاجة في علبة محكمة الغلق حتى تتماسك جيدا وتكون ذات طعم أجمل بحيث تقدم باردة بعض الشيء.

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