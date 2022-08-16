نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلاوة السميد الباردة سهلة وسريعة وفاخرة بمذاق لذيذ وبمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلاوة السميد الباردة ، من ألذ وأشهى أنواع الحلى البارد، وهي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع، كما أنها تزين بالكراميل والبندق فيكسب الوصفة المذاق المميز، كما أن السميد معروف بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضًا، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ الذي لا مثيل له، لذا يفضل الكثير إدخاله في وصفات الحلويات مثل الهريسة، وحلويات السميد بالفرن، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة وسريعة وشهية، وبمكونات متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، كما يعد هذا الحلى من أنواع الحلى الفاخر والفريد الذي يقدم في المناسبات والأعياد للضيوف، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلاوة السميد الباردة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلاوة السميد الباردة

تتكون حلاوة السميد الباردة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف سميد.

كوب ونصف سكر.

لتر ونصف حليب.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلث كوب جوز الهند.

بسكويت شاي سادة.

كراميل.

للتزيين

بندق مطحون خشن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلاوة السميد الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها السكر والحليب والسميد وجوز الهند، ثم نقلب جيدًا على البارد بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يغلي الخليط ويثقل القوام.

ثم نضيف الزبدة والفانيليا ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار.

ثم نحضر قالب مقاس 26 سم، ثم نوزع فيه الخليط ونساويه جيدًا.

ثم نضع بداخل الخليط بسكويت سادة.

بعد ذلك نغطي القالب بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة ساعات لكي يبرد ويتماسك.

ثم نضع الكراميل في كيس.