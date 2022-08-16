نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحده من زيت الزيتون على كيس خميرة هتحقق أحلامك في خلال 3 أيام فقط يفعلها الكثير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريدين الحصول على شعر طويل وكثيف نقدم لك وصفة زيت الزيتون والخميرة تلك الوصفة الغنية بالعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي جميعها تتفاعل مع بعضها وتمد الشعر بالتغذية اللازمة لترطيبه وتنعميه وتخلصيه من التشابك والتجاعيد، هذا بالإضافة إلى أنها تساهم في تطويل الشعر في غضون أيام قليلة، لذلك تابعي هذا المقال إلى الآخر لتتعرفي المزيد عن وصفة الخميرة بزيت الزيتون. ملعقة زيت الزيتون على كيس خميرة لكي تقومي بإعداد وصفة زيت الزيتون والخميرة لتطويل الشعر كل ما عليك فعله اتبعي الخطوات التالية: المكونات: ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة: أحضري وعاء صغير نظيف وجاف.

قومي بإضافة الخميرة إلى هذا الوعاء ثم أضيفي إليها زيت الزيتون.

قومي بمزج المكونات جيدا إلى أن تحصلي على خليط متجانس.

إذا لم تذوب الخميرة في الزيت يمكنك استخدام ملعقة أو ملعقتين من الماء الدافئ إلى أن تذوب الخميرة تاما.

استمري في تقليب المكونات جيدا إلى أن تحصلين على قوام كريمي ناعم وسهل فرده على فروة الرأس. طريقة استخدام الوصفة: قومي بأخذ القناع الذي قمتي بإعداده ثم وزعي هذا الخليط على جميع بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس جيدا حتى تجعلين الخليط يتغلغل ويصل إلى جميع أطراف شعرك.

اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة ويمكن تركه مدة أطول.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل شعرك جيدا لإزالة بقايا القناع.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. ماء الأرز لتطويل الشعر يمكنك استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر فقط كل ما عليك فعله هو أخذ كمية صغيرة من الأرز ثم انقعيها في مقدار من الماء.

اتركي الأرز منقوعا في الماء لمدة ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتصفية الأرز وأخذ الماء وضعيه في زجاجة بخاخ.

استخدمي ماء الأرز صباحا ومساء لمدة شهر كامل سوف تلاحظين النتيجة التي تريدها بنفسك وهو زيادة طول شعرك وزيادة كثافته. وصفات تطويل الشعر الطبيعية لا حصر لها حيث تعمل تلك الوصفات على منح الشعر القوة وتخليصه من مشكلة الهيشان وغيرهم الكثير من المشاكل الأخرى، ولذلك يبدأ الحل من تجربة ملعقة زيت الزيتون على كيس خميرة، حيث أن تلك الوصفة الطبيعية تعمل على إرجاع شعرك قوي ولامع كما إنها تقضي تماما على مشكلة التلف وتساقط الشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحده من زيت الزيتون على كيس خميرة هتحقق أحلامك في خلال 3 أيام فقط يفعلها الكثير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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