انت الان تتابع خبر تزيل الهالات السوداء نهائيا..وصفات البطاطس مع زيت الزيتون السحرية لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- في الصيف فوائد وصفة عصير البطاطس لبشرة خالية من العيوب تساعدك على التخلص من مشاكل عديدة تواجهها المرأة مثل الهالات السوداء، حروق الشمس شيخوخة البشرة مشكلة حب الشباب حدة الأكزيما

وفوائد عصير البطاطاس للبشرة تعمل على تفتيح الجلد خاصة بالمناطق تحت العين وذلك لأنها تحتوي على مواد تساعد في تفتيح البشرة.

وصفة عصير البطاطس للهالات السوداء - اخلطي عصير البطاطس مع زيت الزيتون وضعي فوقه ملعقة صغيرة من العسل.

- ثم دلكي البشرة حول عينيك لمدة 5 دقائق بهذا الخليط لإزالة الهالات السوداء ولتفتيح الجلد. - بعدها اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة. - بعدها إغسلي بالماء الفاتر.