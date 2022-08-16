دونات العشر دقائق بدون خميرة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة دونات العشر دقائق من الحلويات السهلة السريعة التي يمكن تحضيرها ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وتعتبر حلوى إقتصادية تتوفر مكوناتها في المطبخ، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة ولا تحتاج تخمير أو فرن، وهى مناسبة لكل من يبحث عن وصفة سهلة وسريعة لعمل تحلية بسيطة للأطفال بدون خطوات معقدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سريعة لعمل دونات العشر دقائق بدون خميرة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

مكونات دونات العشر دقائق

نحتاج لعمل دونات العشر دقائق بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمن أو الزيت.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن حسب الحاجة.

شوكولاتة أو سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الدونات لأطفالك بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:

في إناء عميق ضعي كوب ونصف من الدقيق الأبيض، وربع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الحليب البودرة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمن أو الزيت، وبيضة واحدة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من الخل، وملعقتين من السكر ثم قلبي كل المكونات. ثم قومي بعجن المكونات باليد مع إضافة الماء بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. قومي بفرد العجينة بشكل دائري مع إضافة قليل من الدقيق حتى لا تلتصق أثناء الفرد. ثم قطعي العجينة إلى دوائر باستخدام قطاعة بسكويت دائرية الشكل أو كوب. ثم قومي بعمل فتحة صغيرة في منتصف دوائر العجين باستخدام قطاعة صغيرة لتأخذ شكل الدونات المعروف. ثم تقلى الدونات في زيت ساخن على نار عالية مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين. نذوب الشوكولاتة في الميكروويف أو على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة صغيرة من الزيت عليها. تزين الدونات بالشوكولاتة المذابة أو السكر البودرة على حسب الذوق ثم تقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الدونات في الفرن

المكونات

كوب إلا ثلث حليب دافئ.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة أو زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

3 أكواب إلا ربع دقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير