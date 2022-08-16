طريقة جهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لمدة طويلة من غير ما يتغير لونه

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عمر شويل - جدة يعد الليمون من المكونات الأساسية التى توجد في الكثير من الوصفات، حيث يدخل في تتبيل الأسماك والمخللات والسلطات، وايضا يدخل في عملية تنظيف الدجاج والأسماك للتخلص من الروائح النفاذة بها حيث أنه يعتبر مطهر قوي وفعال، ويستخدم أيضا في تحضير العصائر المنكهة مثل الليمون بالنعناع وغيرها من العصائر اللذيذة الصيفية، يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعالج حالات نزلات البرد عند الكبار والصغار، لذلك يجب أن نحتفظ بوجوده دائما في المنزل، ولهذا السبب سوف نتحدث عن كيفية تخزين الليمون في الفريزر لكي يكون متاح في كل الأوقات. طريقة تخزين الليمون في الفريزر نقوم باختيار حبات الليمون السليمة التى توجد بها اى خدش.

نقوم بغسلها جيدا وتقطيعها إلى شرائح ثم نقوم بإحضار صينية مغلفة بورق زبدة ونرص عليها شرائح الليمون.

نضع الصينية في الفريزر على الأقل لمدة ساعتين حتى لا يتجمد الليمون.

نقوم باحضار كيس بلاستيكي ونقوم بنزع الليمون في الصينية ووضعه في الكيس البلاستيك ونقوم بتفريغ الهواء منه ونغلقه جيدا ثم نقوم بحفظه في الفريزر.

تحفظ هذه الشرائح وقتا طويلاً ويستخدم في تتبيل الأسماك أو إضافته للعصائر أو الشاي كعلاج البرد. طريقة ثانية لتخزين الليمون في الفريزر:- نقوم باحضار حبات من الليمون ونقوم بغسلها وتجفيفها جيداً.

بعد ذلك نقوم بإحضار كيس بلاستيكي ونضع به الليمون الصحيح ونفرغ الكيس من الهواء ويغلق ويوضع في الفريزر.

عند استخدامه بهذه الطريقة يمكن إخراج الكمية المناسبة من الكيس ونغلقه مرة أخرى جيدا.

نقوم بوضع الليمون في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى يرجع الى طبيعته. طريقة ثالثة لتخزين الليمون في الفريزر نقوم بتحضير كمية مناسبة من الليمون وتخزينه، حيث يمكن تخزينه معصور وسوف نعرف الطريقة الآن.

تعد هذه الطريقة من اسهل طرق حفظ الليمون وتخزينه حيث نقوم بعصر كمية الليمون المناسبة لكم عن طريق عصارة الليمون.

ونقوم بإحضار القوالب الخاصة بتخزين الثلج ونسكب بها عصير الليمون ويوضع في الفريزر.

نتركها حتى تتجمد تماماً ثم نقوم بإخراجها من الفريزر وتوضع في كيس بلاستيك لحين الاستخدام.

عند استخدامه علينا أخذ قطعة من مكعبات الثلج وتوضع في اي تتبيلة أو على السلطة أو العصائر.

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