خلطة قوية جداً لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم هتخليكي بيضاء صافية البشرة ينصح بها الجميع

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عمر شويل - جدة تعانين من المناطقة الغامقة في جسمك ومن المنتظر أن يكون موعد زواجك خلال فترة قريبة وتريدي تفتيح المناطق الغامقة بجسمك نقدم لك الحل السحري في تفتيح المناطق الداكنة من خلال تجربة قنبلة التفتيح في أيام قليلة، فمن اليوم وداعا للاسمرار واحصلي على بشرة ناصعة البياض خالية تماما من آثار الالتهابات والعلامات السمراء وجفاف الجلد، فهي وصفة طبيعية مضمونة 100% لإرجاع بشرتك بيضاء. خلطة قوية جداً لتفتيح المناطق الغامقة (وصفة الليمون لتفتيح البشرة) المكونات: ليمونة واحدة.

ملعقة واحد من السكر الخشن. طريقة التحضير والاستخدام: يعد الليمون من أقوى المواد الطبيعية التي تساهم في تفتيح المناطق الغامقة حيث إنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساهم كثيرا في تفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار بشكل فعال.

فقط كل ما عليك فعله هو أن تقومي بإحضار ليمونة ثم تقطيعها إلى جزأين وضعي على الجزأين حبيبات السكر ثم خذي كل جزء وافركي به المنطقة التي تريدين تفتيحها.

ثم بعد ذلك اتركي الليمون على هذه المنطقة لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك اغسلي هذه المنطقة بالماء الدافئ للحصول على نتائج سريعة يفضل تكرار هذه الوصفة يوميا مع الانتظام عليها لمدة شهر سوف تلاحظين نتائج مرضية. وصفة خشب الصندل وماء الورد لتفتيح البشرة المكونات: مطحون خشب الصندل.

ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: لكي تحصلين على بشرة ناصعة البياض امزجي ملعقة كبيرة من مطحون خشب الصندل مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد اخلطي المكونات جيدا.

ثم استخدمي الخليط في فرك المنطقة المراد تفتيحها اتركي الخليط على هذه المنطقة لمدة عشرين دقيقة ثم بعد ذلك اغسليها جيدا بالماء الدافئ لإزالة آثار الوصفة للحصول على نتائج مبهرة يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. وصفة جل الصبار لتفتيح المناطق الحساسة يعد جل الصبار من المواد الطبيعية التي تلعب دورا فعال في تفتيح البشرة ولهذا تجده يدخل في إعداد الكثير من وصفات تفتيح البشرة.

ولذلك كل ما عليك فعله هو إحضار واحدة من الصبار ثم قومي بشقها إلى نصفين استخدمي ملعقة أو سكين في كشط الجل الذي تحتوي عليه.

ثم قومي بتوزيع هذا الجل على المنطقة المراد تفتيحها ثم اتركيه على هذه المنطقة لمدة عشرون دقيقة بعد ذلك اشطفي هذه المنطقة جيدا لإزالة آثار الجل.

وللحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذه التجربة يوميا وسوف تحصلين على نتائج مبهرة في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم. يمكن من خلال تجربة خلطة قوية جداً لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم استعادة جمال بشرتك وجسمك من الآن، حيث أن تلك الوصفات مكونة من مواد طبيعية لا تحتوي على أي مواد قد تضر بشرتك، ولذلك استخدامها بشكل متكرر لن يتسبب في أي مضاعفات لبشرتك، كما إنها ستعمل على منح البشرة الكثير من الفيتامينات التي تعيدها شابة مرة أخرى.

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