“تقشير فروة الرأس” طريقة جديدة للعناية بالشعر لزيادة نمو الشعر والتخلص من الدهون الزائدة والقشرة

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عمر شويل - جدة تقشير فروة الراس من الخطوات المهم للعناية بالشعر فهي عملية تنظيف عميقة لجذور الشعر من بقايا الشامبو وغيره من مستحضرات العناية بالشعر بالإضافة الى ازالة الأتربة والغبار التي تتجمع في فروة الراس بطريقة امنه فتتعرض فروة الراس الى عوامل تسبب ضعفها وتمنع وصول التغذية الى بصيلات الشعر فيؤدى الى تساقطه وتلفه، في هذا المقال سنعرض لكي طرق طبيعية لتقشير او صنفرة فروة الراس. تقشير(صنفرة) فروة الرأس بالسكر: نقوم بتدفئة ملعقة من جوز الهند ثم نضع عليه ربع كوب من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من السكر ونخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بتقسيم الشعر الى اجزاء إذا كان الشعر كثيف ثم نضع الخليط على فروة الراس وندلكه بحركات دائرية بأطراف الاصابع.

ونغطى الشعر لمدة عشرون دقيقة ونقوم بشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو الخاص بك وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا. تقشير فروة الرأس بالقهوة: نحضر وعاء ونضع به كميه من القهوة ونضيف اليه العسل ونقوم بغسل الشعر اولا.

ثم نضع هذا الخليط على فروة الراس المبللة وندلكه بأطراف الاصابع لمدة خمس دقائق.

ونترك هذا الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا. تقشير فروة الراس بالأسبرين: نقوم بتسخين ثمان اقراص من الاسبرين ونضيف اليه خمس ملاعق من الماء الدافئ نخلط المكونات جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نوزع هذا الخليط على فروة الراس عن طريق فرشاة ونتركه لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر الوصفة مره اسبوعيا. تقشير فروة الراس بالملح: نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من ملح البحر مع نصف كوب من عصير الليمون وربع كوب من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضع هذا الخليط على فروة الراس بواسطة فرشاة ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نغسله بالماء والشامبو ونضع أي مرطب للشعر وتكرر هذه الوصفة مره فى الاسبوع. فوائد تقشير فروة الرأس: تنظيف عميق لفروة الرأس.

تزيل الجلد الميت والرواسب التي تتسبب في انسداد فروة الراس.

تقوى بصيلات الشعر.

تعزز الدورة الدموية التي تساعد على تغلل الاكسجين الى فروة الراس.

تعالج تساقط الشعر وتسرع من نموه.

تحارب الجفاف الذي يسبب قشرة الراس.

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