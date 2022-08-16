نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة من بودرة جونسون في وصفة تبييض البشرة للتخلص من غمقان الوجه وتفتيح بشرتك بنسبة 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد بودرة الأطفال جونسون واحدة من أهم الأدوات والمنتجات التي يمكنك الاعتماد عليه في روتينك اليومي الخاص بالعناية بالبشرة والشعر، ولذك لكونها تتمتع بخصائص متعددة تجعلها تفتح البشرة وتخلصها من الغمقان والاسمرار والتصبغات الغير مرغوب فيها، وهذا بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي توفرها للجسم من تطريب وتهدئة لحدة الالتهاب والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية.

ملعقة من بودرة جونسون في وصفة تبييض البشرة

المكونات:

ملعقتين من بودرة جونسون.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في إناء يتحمل درجة الحرارة اخلطي جميع المكونات مع بعضها.

ثم ارفعي الإناء على نار متوسطة.

وبعدها قلبي الخليط حتي تحصلين على قوام كريمي يمكن فرد بسهولة على البشرة.

ثم ارفعي الخليط من على النار ودعيه جانبا لكي يهدأ.

واستخدمي الخليط علي بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

وبعد انتهاء المدة المحدد يمكنك غسل بشرتك لإزالة بواقي القناع.

ثم رطبي بشرتك باستخدام المرطب الطبي المناسب.

وسوف تلاحظين لمعان وبياض وبريق لا يقاوم.

استخدامات بودرة جونسون التجميلية

تهدئة البشرة قبل وبعد عملية نزع الشعر : يفضل تطبيق بودرة الأطفال جونسون علي البشرة قبل نزع الشعر، وذلك لأنها تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وبالتالي الحصول على ملمس ناعم كما يفضل تطبيقها بعد نزع الشعر حيث إنها تحتوي على خصائص ملطفة الأمر الذي جعلها تساهم في تهدئة البشرة.

: يفضل تطبيق بودرة الأطفال جونسون علي البشرة قبل نزع الشعر، وذلك لأنها تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وبالتالي الحصول على ملمس ناعم كما يفضل تطبيقها بعد نزع الشعر حيث إنها تحتوي على خصائص ملطفة الأمر الذي جعلها تساهم في تهدئة البشرة. تثبيت المكياج : تعد بودرة جونسون من المواد التي تتميز بفاعليتها في تثبيت المكياج فقط كل ما عليك فعله هو نثر مقدار من البودرة قبل تطبيق المكياج سوف تلاحظين ثبات المكياج لفترة طويلة خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة النهار.

: تعد بودرة جونسون من المواد التي تتميز بفاعليتها في تثبيت المكياج فقط كل ما عليك فعله هو نثر مقدار من البودرة قبل تطبيق المكياج سوف تلاحظين ثبات المكياج لفترة طويلة خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة النهار. تكثيف وتطويل الرموش : يمكنك استخدام بودرة الأطفال في تكثيف الرموش عن طريق تطبيق طبقة من الماسكارا ثم بواسطة فرشاة نظيفة ضعي طبقة من بودرة الأطفال علي الرموش ثم ضعي طبقة أخرى من الماسكارا فهذه الطريقة تساعدك على اكتساب روش أطول.

: يمكنك استخدام بودرة الأطفال في تكثيف الرموش عن طريق تطبيق طبقة من الماسكارا ثم بواسطة فرشاة نظيفة ضعي طبقة من بودرة الأطفال علي الرموش ثم ضعي طبقة أخرى من الماسكارا فهذه الطريقة تساعدك على اكتساب روش أطول. تثبيت أحمر الشفاه: يمكنك استخدام بودرة الأطفال في تثبيت أحمر الشفاه من خلال وضع طبقة من بودرة الأطفال على شفتيك، ثم قومي بوضع أحمر الشفاه سوف تتمتعين بأحمر شفاه ثابت لفترة أطول.

تعد بودرة الأطفال جونسون واحدة من المنتجات التي تتميز بفاعليتها في تفتيح البشرة وإكسابها مظهرا متألقا خاليا من العيوب، ويمكن استخدامها من أجل هذا الغرض عن طريق القيام ببعض الخطوات التي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة أو إهدار الوقت، فتلك الوصفة ستغنيكي عن زيارة مراكز التجميل الغير مضمونة ومكلفة بشكل كبير.