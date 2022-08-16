بدون فرن حضري فطائر الطاسة بالزبدة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة فطائر الطاسة بالزبدة ، من الفطائر السهلة واللذيذة في الطعم يتم تجهيزها بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فهي من الفطائر الشهية، وهي من الفطائر التي تحتاج إلي بعض الوقت لكي ترتاح بعد تشكيلها، لكنها تمتاز بطعم مميز عن غيرها من الفطائر، وتعتبر هي من الفطائر المورقة التي هي عبارة عن طبقات رقيقة جداً من العجين مدهون بالزبدة، وتعد من الفطائر الرائعة والمغذية التي تقدم محشية بالسكر أو بدونه سادة، وتعد هي من الفطائر المناسبة جدًا في وجبتي العشاء والإفطار فهي خفيفة يمكن تقديمها مع أطباق أخرى مثل الجبن أو العسل حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة بالزبدة بمكونات سهلة وبسيطة وبقوام رائع.

مكونات عمل فطائر الطاسة بالزبدة

يتم تحضير فطائر الطاسة من خلال مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من السمنة الطرية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

رشة ملح.

ماء فاتر حسب الحاجة.

لدهن العجين

كوب من الزبدة المذابة.

سكر اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الطاسة بالزبدة بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف السكر ورشة الملح وربع كوب السمن ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدًا مع بعضهم البعض حتى تتجانس. بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الماء تدريجيًا ونبدأ بلم العجينة، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقوم بتغطية العجينة بواسطة كيس من البلاستيك ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة على الأقل. وبعد ما ترتاح العجينة نقوم بتقطيعها إلى أربعة كرات متساوية في الحجم، ثم تدهن كل كرة بالزبدة وتوضع في صينية. ثم تغطي وتترك جانبًا حتى ترتاح مرة أخرى ويسهل فردها وتشكيلها. نقوم بفرد كل كرة باستخدام النشابة على سطح صلب مدهون بالزيت على شكل دائرة أو مربع ثم نفرد جيداً حتى تصبح بسمك رقيق. ثم بواسطة فرشاة تدهن الفطيرة بالزبدة ثم ترش بالسكر أو لا حسب الرغبة، ثم تطبق أطراف العجينة إلى الداخل ثم تدهن الأطراف بالزبدة جيدًا. ثم تطبق أطراف العجينة مرة أخرى على نفسها مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة حتي تصبح على شكل مربع، ثم توضع العجينة في صينية ثم تغطي ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين. نكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من كمية كرات العجين المتواجدة معنا.

طريقة التسوية